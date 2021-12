Domenica 5 dicembre, Sorrento sarà protagonista di quattro importanti appuntamenti dedicati all’ambiente e allo sport. Si tratta della Sorrento Positano Ultramarathon di 54 chilometri, della Panoramica di 27 chilometri, Family Run & Friends di 2 chilometri e della Giornata ecologica del pedone. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni, è stato previsto un piano di chiusura delle strade, disposto dalla Prefettura di Napoli e dal comando della polizia locale, che interesserà l’intero territorio comunale.





Si parte domani 4 dicembre, alle ore 14. Fino alle ore 16 del 5 dicembre, in corso Italia, nel tratto compreso fra piazza Tasso, piazza Lauro, e il civico 210, su ambedue i lati della sede stradale, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, ad eccezione dell’area personalizzata riservata ai titolari di contrassegno per diversamente abili. Stesso divieto dalle ore 6 alle ore 16 del 5 dicembre, in corso Italia, nel tratto compreso fra piazza Tasso e largo Parsano Vecchio, compresa piazza Veniero, su ambedue i lati della sede stradale.

Su disposizione della Prefettura di Napoli, per il giorno 5 dicembre, dalle ore 6.30 e fino al termine della manifestazione, è istituita la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo tutto il percorso della competizione, per necessaria al transito dei concorrenti.





E’ inoltre prevista l’eventualità dell’istituzione del senso unico alternato in via Capo nel caso di comprovata esigenza di ordine pubblico.

Le strade interessate sono corso Italia (altezza piazza Lauro), piazza Tasso, corso Italia, via Capo, via Nastro Verde, via Nastro Azzurro, via Fuorimura dal numero 20 verso piazza Tasso, via Correale, via Luigi De Maio, piazza Sant’Antonino, piazza Marinai d’Italia, via Vittorio Veneto, Via San Francesco, piazza della Vittoria, via Pietà, vico Sant’Aniello, tutto il centro storico, via Capasso e via Marziale.