Attesa per l’ultima gara di andata del Campionato di Volley Serie C Femminile Girone A. L’Oplonti Volley ospita il San Giorgio Volley. Di fronte le uniche due squadre imbattute finora.

Le atlete di casa guidano la classifica a 21 punti, mentre la formazione ospite è a quota 18 punti ma con una gara da recuperare. Appuntamento domani sera alle 19.15 al PalaGurgone di Torre Annunziata.

A fare delle anticipazioni sul tipo di gara a cui sarà chiamato l’Oplonti Volley, è il coach Luciano Della Volpe: «Una partita importante, giocheremo contro una squadra ben preparata, allenata da un ottimo tecnico, che conosco bene, siamo anche molto amici. Un roster importante, realizzato anche per vincere il campionato. Vorrei però sdrammatizzare questa cosa, perché è una partita molto importante ma sono solo tre punti in palio, tre punti così come in altre gare che abbiamo affrontato. Ci stiamo preparando bene, speriamo di disputare una gran bella partita, ci teniamo tantissimo davanti al nostro pubblico poter concludere il girone di andata nel migliore dei modi. Lo spettacolo in campo non mancherà, sono due squadre che giocano bene, che si rispettano e che avranno modo di far divertire i tifosi che verranno a seguirci».