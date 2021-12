Rugby: FIR Campania incontra la Croce Rossa italiana

Ha preso il via il ricco calendario di appuntamenti che vede la FIR Campania, tramite il suo presidente Giuseppe Calicchio, impegnata a confrontarsi con numerose Associazioni, Aziende ed Enti di formazione del territorio per instaurare delle collaborazioni e delle progettualità.

Una iniziativa dettata dalla volontà del Presidente Regionale Fir, di creare rete sul territorio ed avviare sinergie e condivisione per offrire ai Club Campani un ampio ventaglio di opportunità.

Tra i primi ad abbracciare in pieno tale volontà il presidente della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Campania, Stefano Tangredi che in merito all’incontro tenutosi ha dichiarato: ”le basi della nostra intesa si fondano sulla formazione in campo sanitario e sulla pianificazione di progetti di inclusione sociale” quest’ultimo, tema molto importante per il Presidente Tangredi che, infatti, ha ottenuto dal Consiglio Direttivo Nazionale CRI, la nomina a Delegato Tecnico Nazionale Area Inclusione Sociale.

Assistenza durante gli eventi, Formazione in campo sanitario con corsi di primo soccorso, acquisizione del brevetto BLSD (Basic Life Support Defibrillation, ovvero le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore), strutturazione e realizzazione di progetti di inclusione sociale.

Sono queste le basi da cui partirà la collaborazione tra la FIR Campania e la Croce Rossa Italiana – comitato regione Campania.

Il presidente della CRI – Comitato Regionale Campania ha, inoltre, aggiunto “credo nell’inclusione sociale tramite lo sport – pur non essendo mai stato un grande sportivo – ho fatto mio il valore sanitario e sociale, e condividendo in pieno tutti i valori veicolati dal rugby sono lieto di gettare le basi per intraprendere una collaborazione con la Fir Campania”.

Sport, formazione sanitaria ed inclusione: tasselli importanti per la crescita dei Club e lo sviluppo dei giovani ma anche momento di condivisione, di apertura e di socialità. Un punto di partenza importante per i progetti che verranno messi in campo e per cui il Presidente Giuseppe Calicchio si ritiene molto soddisfatto.