Al Palatorricelli il Consorzio Volley Napoli riceve il VB 70 di Pomigliano d’Arco

Arriva al giro di boa il campionato del Consorzio Volley Napoli che stasera, con la gara valevole per l’ottava giornata del girone B di serie C femminile, chiude il girone di andata con un turno di anticipo rispetto alle altre componenti del gruppo (girone a 9 squadre con un turno di riposo per ogni squadra).

Al Palatorricelli la compagine di mister Maione riceverà il VB 70, squadra di Pomigliano in un match fondamentale per l’economia della classifica nonché importante per chiudere bene il 2021: il Consorzio Volley, infatti, dopo la questa gara, tornerà in campo direttamente il 15 gennaio quando si disputerà il primo turno del girone di ritorno.

“C’è voglia di riscatto da parte di tutti dopo la brutta sconfitta di sabato scorso – spiega Alessandro Maione, tecnico delle partenopee – e stasera proveremo ad invertire la tendenza dopo un periodo poco positivo. Affronteremo una squadra esperta che ha ottime soluzioni offensive ma davanti al nostro pubblico ci teniamo a fare bella figura per chiudere al meglio il girone di andata”.

Sarà dunque un sabato di grande sport al Palatorricelli anche perché giocheranno sia la compagine di serie C (start ore 18) che quella di serie D (inizio previsto ore 20): la seconda squadra del Consorzio Volley affronterà il Centro Volley San Marco.

Le ragazze di mister Luca Romano, impegnate nel girone C di Serie D femminile, sono ancora alla ricerca della prima vittoria interna stagionale e contro il San Marco potrebbe essere la gara giusta dopo la bella vittoria al tiebreak ottenuta a Striano.