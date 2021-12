Cuore azzurro, il Napoli Futsal sfiora la rimonta: da 0-2 a 2-2 con la L84

Un grande e coriaceo Napoli, con Hozjan out nel riscaldamento e Grasso a mezzo servizio, strappa un punto da squadra vera a Cercola. Nel venerdì sera dell’undicesima di A contro la L84 i partenopei sfiorano il successo nel finale, firmando comunque il pari a 47″ dal termine con Fernandinho.

L’iniziale vantaggio di Cabeça, nella ripresa prima l’autogoal di Foglia e poi l’1-2 di Fortino con l’uomo in più per l’espulsione di Lucas Siqueira. Decisiva la mossa di Basile: Arillo portiere di movimento, tacco di Coelho e sigillo chirurgico del brasiliano. Di nuovo in campo l’8 dicembre, al Polivalente di Lazzaro contro quel Cormar Polistena che fu rivale nell’annata dei record in A2.

PRIMO TEMPO

Pedro Siqueira c’è sulla prima conclusione di Fortino, il pressing di Arillo su Josiko ma il 9 conclude sull’esterno della rete. Cabeça con il destro, Ganho smanaccia.

A 5’15” lo stesso 88, servito da corner, anticipa Fernandinho e fa 0-1. Da ottima posizione ancora Arillo non inquadra il bersaglio, le punizioni di Turmena sfiorano l’incrocio.

Il numero uno della L84 è strepitoso quando reagisce al tocco di fino d’esterno di Robocop, su assist di Coelho. Traversa di Cabeça in transizione ed è l’ultima emozione della prima frazione.

SECONDO TEMPO

Il piedone dell’estremo difensore di De Lima su Fortino, sull’altro fronte Ganho si oppone splendidamente ad uno scatenato Cabeça.

A 2’18 però gli ospiti raddoppiano a causa dello sfortunato autogoal di Adriano Foglia. Dal lato mancino calcia Turmena, si salvano i neroverdi, palo esterno poi di Arillo.

A 10’07” Lucas Siqueira fa fallo da dietro proprio sul giocatore nativo di Pianura e si becca il rosso diretto: due minuti di superiorità numerica azzurra e su un tracciante di Coelho, Fortino riduce il gap. Ci prova Cabeça, fuori. Basile così lancia il numero 9 come power play.

A 47″ dalla fine il portoghese con il tacco per l’accorrente Fernandinho che dà un bacio al legno e infila il 2-2.

A 7″ dal triplice fischio il Napoli per pochissimo non ottiene la rimonta, proprio il numero 18 non riesce a correggere in porta l’ultimo pallone.

IL TECNICO

“Secondo me abbiamo fatto la miglior partita finora insieme a quella di Eboli – così mister Basile nel post-gara, – abbiamo creato tantissimo e concesso pochissimo. Fatta bene la superiorità numerica in entrambe le situazioni, loro sono esperti, forti e rapidi e ritengo questo sia un ottimo punto. Prestazione di alto livello, anche in virtù dell’assenza di Hozjan e di Grasso non al top, dobbiamo essere contenti. Mercoledì e sabato due sfide fondamentali”.

NAPOLI FUTSAL-L84 2-2 (0-1 p.t.)

NAPOLI FUTSAL: Ganho, Bruno Coelho, Arillo, Fortino, Foglia, Grasso, F. Perugino, De Simone, Amirante, Turmena, Fernandinho, A. Perugino, Lo Conte, Capiretti. All. Basile

L84: Pedro Henrique, Lucas, Josiko, Turello, Alan, Podda, Zago, Iovino, Tuli, Schettino, Jonas, Tambani, Cabeça, Luberto. All. De Lima

MARCATORI: 5’15” p.t.Cabeça (L84), 2’18” s.t. aut. Foglia (L84), 10’43” Fortino (N), 19’13” Fernandinho (N)

AMMONITI: Grasso (N), Tambani (L84), Fortino (N), De Simone (N), Turello (L84). ESPULSI: al 10’07” del s.t. Lucas (L84)

ARBITRI: Massimo Tariciotti (Ciampino), Gennaro Cefalà (Lamezia Terme). CRONO: Antonio Marino (Agropoli)

