Giovedì 9 dicembre dall’auditorium del liceo scientifico-classico Vittorio Imbriani, dalla sede centrale in via Felice Pirozzi, si terrà un convegno per la campagna di sensibilizzazione sulla raccolta e il riciclaggio della plastica. Interverranno il Dirigente scolastico prof. Domenico Toscano, il sindaco Gianluca Del Mastro, l’Assessore alle politiche ambientali Mariangela D’Auria e il Presidente dell’associazione “Plastic Free” di Pomigliano d’Arco, Francesco Gallina.





L’associazione “Plastic Free” svolge da anni ormai un incessante lavoro di sensibilizzazione sul territorio campano, gli aderenti al gruppo e alle iniziative sono sempre più numerosi grazie all’incessante campagna di sensibilizzazione svolta dal Presidente e da tutti i referenti territoriali.

Gl’interventi nelle scuole sono iniziati un anno fa e continueranno nel futuro anche grazie al risultato ottenuto e all’entusiasmo manifestato dai giovani alunni degl’istituti del territorio e alla collaborazione con il comparto docenti e dirigenti scolastici.





Lo stesso presidente Gallina (nella foto di apertura) si è detto entusiasta per la piega presa dalle iniziative e dichiara: “il 18 dicembre 2020 ho tenuto la mia prima lezioni di sensibilizzazione in streaming all’ Imbriani, in piena emergenza sanitaria. A distanza di un anno mi hanno invitato a questo evento dandomi l’opportunità di riproporre il focus dell’associazione in presenza dove potrò mostrare modi e tecniche preventive per riciclare e salvaguardare l’ambiente dall’inquinamento da plastica. Inviterò i ragazzi anche quelli delle altre scuole in cui sono stato per citarne alcune l’Isis Europa e IC Catullo-Salesiane, a partecipare alla raccolta che si terra il 12 dicembre al Parco delle Acque iscrivendosi ad un link che gli darò. Il Parco delle Acque è stato scelto come location perché è una zona sicura per i ragazzi, non ci sono materiali pericolosi dispersi nell’ambiente e il riciclo dei rifiuti verrà sperimentato sotto forma di gioco nella massima sicurezza per i ragazzi”.

Il Presidente Gallina conclude ringraziando tutti coloro che contribuiranno all’evento del 12 dicembre soprattutto alcune piccole aziende del territorio che hanno partecipato attivamente alla campagna locale con la donazione di magliette per coloro che aderiranno alla raccolta.





Il Presidente conclude parlando dei progetti futuri: “Stiamo crescendo molto a livello nazionale e locale grazie anche alla collaborazione di altre associazioni cittadine particolarmente attente alle tematiche ambientali e parlo dell’associazione “Laudato si” e l’associazione nazionale Carabinieri. L’obiettivo è quello di allargare e creare una vera e propria rete sull’intero hinterland vesuviano non a caso ho proposto alcuni attivisti e professionisti del territorio come referenti di altri comuni che faranno rete. Per Sant’Anastasia, Giuseppe D’Onofrio, la prof.ssa Antonella Rea come referente del comune di Mariglianella, Arcangelo Passariello per il comune di Castello di Cisterna e Giuseppe Di Maio dell’associazione “Insieme si può” per il comune di Brusciano. Per la raccolta del 12 aspettiamo nella nostra città Elena Curcio che è la referente Nazionale di Plastic Free.

Cinzia Porcaro