Cosa puoi fare online con 5 euro?

Riuscire a investire e fare fortune quando si hanno a disposizione centinaia o migliaia di euro è “facile”. Pensiamo a grandi investimenti, azioni o immobili da valutare. Ma che cosa puoi fare quando hai a disposizione 5€?

Bè c’è da dire che in questo caso si parte un po’ svantaggiati, soprattutto se consideriamo che diversi strumenti finanziari prevedono un limite minimo d’investimento. Ed è ben al di sopra di soli 5 euro! Ma non temere, vogliamo riunire le idee e vedere insieme come puoi investire questa somma di denaro in qualcosa di più particolare rispetto a un aperitivo o caffè con amici.

Comprare qualcosa su Amazon

È il compleanno di una persona speciale, di un amico caro e non hai avuto il tempo di fargli il regalo. In questo caso bastano quei 5 euro per sorprenderlo! Ti basterà collegarti ad Amazon per trovare una soluzione ideale per te. La famosa piattaforma di shopping online infatti ti propone tantissime varianti: prova a scrivere nella ricerca “prodotti a meno di 5€” e troverai una lunga selezioni di oggetti e accessori.

Puoi anche trovare regali ideali per i collezionisti, dai fumetti ai poster storici, ma dovrai avere un po’ di pazienza per trovare l’oggetto ideale. Ti consigliamo di puntare molto sulle promozioni e sulle giornate di maxi sconto per riuscire a piazzare dei veri e propri affari.

Scommettere sulla squadra del cuore

Sei appassionato di sport? E allora perché non provare a scommettere sulla tua squadra preferita! Del resto nessuno ha mai detto che per scommettere e vincere qualcosa sia necessario spendere molto. Esistono dei bookmaker e siti scommesse con ricarica minima 5 euro per potersi divertire un po’.

Ricorda che tutti i bookmaker considerano sempre l’importo medio scommesso dai propri iscritti e per questo riescono sempre a offrire delle promozioni e bonus più interessanti. Ti basterà fare una piccola ricerca per trovare delle piattaforme ideali per permetterti di divertirti un po’. Valuta il loro palinsesto sportivo, i mercati coperti e i suoi bonus, cercando di preferire sempre i migliori siti dotati di licenze ADM (ex AAMS).

Investire nelle criptovalute

Molte persone si domandano se sia possibile investire piccole somme di denaro nelle criptovalute. Funziona davvero oppure è solo un tipo di attività dedicata a chi ha più soldi da investire? Sicuramente usare piccole somme ti aiuta a limitare il rischio e mantenerlo più basso, senza doversi esporre in modo pericoloso. Ovviamente il punto non è solo quanto bisogna investire, ma bensì che tipo di opportunità puoi trovare.

I Bitcoin, per esempio, sono una moneta digitale che nasce grazie allo sviluppo della tecnologia e offrono nuovi sistemi di pagamento. Non avrai bisogno di un capitale altissimo per poter investire, ma è sufficiente familiarizzare un po’ con una piattaforma o un exchange e sfruttare una modalità di deposito per ottenere il massimo. Sconsigliamo però di procedere in solitaria e senza essersi doverosamente informati sul tipo di pro e contro correlati a questo tipo di investimento. Perché è vero che avrai poco da perdere, ma bisogna sempre agire con cognizione di causa.

Comprare abbonamento Spotify “Premium Student”

Vuoi avere musica illimitata e senza pubblicità? Abbiamo appena trovato un altro modo per investire i tuoi 5€. Con l’abbonamento Premium Student potrai utilizzare un’iscrizione per 12 mesi alla nota piattaforma e goderti la musica dove e come vuoi.

L’importante però è essere uno studente iscritto a un istituto superiore o a un’università accreditati e avere più di 18 anni. Si potrà così usare Premium Student per un massimo di 4 anni prima di passare all’abbonamento classico di € 9,99 al mese. E così potrai goderti con pochissima spesa la tua musica preferita e rendere speciali le tue sessioni di studio in solitaria o con amici.