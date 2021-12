Sarà il Galoppatoio Reale della Reggia di Portici ad ospitare, da mercoledì 8 dicembre a domenica 12, “PERCORSI ARMONICI”, prima mostra antologica interamente dedicata all’arte di Chiara Amato.

La personale è a cura dell’Associazione culturale BLab e gode del patrocinio del Comune di Portici e del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. Allestimento e grafica sono opera di Daniela Corvino e Simone Punzo.





Il vernissage della retrospettiva – che rientra nel programma della V° edizione di “Natale alla Reggia” del Comune di Portici – si terrà mercoledì 8 dicembre alle ore 17.30.

Vesuviana di nascita, l’artista aveva vissuto e lavorato a Londra per lunghi anni: Chiara, infatti, era profondamente affascinata dai Beatles e, soprattutto, dalla figura di Paul McCartney, non solo come cantante ma come “un simbolo d’arte totale”, un’icona che, infatti, la travolge e la influenza.





Questo il motivo per cui, nel corso degli anni, la Amato dedicherà a Sir Paul grande attenzione personale e artistica, lasciandosi ispirare alle attività che la rockstar inglese ha condotto nel corso della vita – dalla pittura alle canzoni, dalla fotografia alle lotte ambientaliste – e riservando attenzione anche alla figura di Linda Eastman, prima moglie di McCartney, fotografa e pittrice.

Non casuale, pertanto, la scelta di inaugurare la mostra l’8 dicembre 2021, giorno del 41esimo anniversario della scomparsa di John Lennon, fondatore dei Beatles e naturale ispirazione per le opere di Chiara Amato.





Rockstar, animali fantastici, vertigini urbanistiche, riflessioni sulla contemporaneità: oltre 40 saranno le opere della Amato in esposizione negli spazi del Galoppatoio Reale di Portici. Tra le altre, anche il lussureggiante ritratto dell’archistar Zaha Hadid, che negli anni Duemila venne scelto dalla Metropolitana di Londra come manifesto ufficiale di molte sue fermate/stazioni, e la copertina di un libro sui Beatles, scritto da Vito Franchini.

La mostra – ad ingresso gratuito – sarà aperta ogni giorno dalle 17.30 alle 20.00, mentre domenica il 12 dicembre sarà visitabile solo dalle 10.00 alle 13.00.





Una apertura straordinaria, infine, sarà quella prevista per sabato 11 dicembre: “Nel giorno del compleanno di Chiara – spiega la madre, Silvana Cascio Amato – il pubblico potrà venire a visitare “Percorsi Armonici” dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00”.

INFO

“Percorsi armonici” | retrospettiva di Chiara Amato

Reggia di Portici | Galoppatoio coperto (Palazzo Mascabruno), Via Università 100

Organizzazione

Associazione culturale BLab | associazioneblab2016@gmail.com | 347 0473498





Date

Dall’8 al 12 dicembre 2021

Orari

mercoledì 8 (vernissage) e venerdì 10: dalle ore 17:30 alle 20

sabato 11: dalle ore 10 alle 13:30 e dalle 17:30 alle 20

domenica 12: dalle ore 10 alle 13:30

Ingresso libero, con green pass obbligatorio