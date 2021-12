Avviso Pubblico per la fornitura di libri di testo per le scuole secondarie di I e II grado per l’anno scolastico 2021-2022.

Gli interessati potranno procedere all’iscrizione online, a partire dal 10 e fino alla mezzanotte del 23 dicembre, utilizzando l’apposita piattaforma in cloud fornita da “Etica Soluzioni”, collegandosi al link https://www6.eticasoluzioni.com/iscrizioninettorreannunziata.





La procedura da seguire è semplice ed intuitiva, ma qualora l’utente dovesse riscontrare difficoltà nell’iscrizione, potrà rivolgersi al servizio Pubblica Istruzione del comune di Torre Annunziata scrivendo all’indirizzo di posta elettronica scuola.comunetorreannunziata@gmail.com.





I destinatari dell’Avviso sono gli studenti che frequentano le scuole secondare di I e II grado del territorio comunale, appartenenti a famiglie che presentano un ISEE in corso di validità rientrante nelle seguenti fasce:

fascia 1: ISEE da 0 a 10.633,00 euro;

fascia 2: ISEE da 10.633,01 a 13.300,00 euro.

L’Avviso Pubblico e il link per l’iscrizione sono disponibili sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it.