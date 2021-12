La magia del Natale

La festività del Natale, oltre ad essere la celebrazione cristiana della nascita di Gesù è anche una festa pagana in cui le persone si dedicano a numerosi acquisti e allo scambio di regali.

Se si pensa al Natale ci viene spontaneo ed immediato associare a questa festività il termine magia, perché il Natale è una festa magica, speciale che coinvolge adulti e bambini, capace di riunire famiglie e amici lontani.

Allora perché non creare un po’ di questa magia con le migliori luci di Natale da interno?

Natale è amore, calore, allegria e gioia

Esiste il “periodo” Natalizio oltre al “giorno” di Natale, per questo è estremamente importante prepararsi in anticipo per trascorrere al meglio questa festività.

Bisogna acquistare le decorazioni per abbellire la propria casa, il proprio albero, comprare regali e tutto il necessario per vivere in armonia le feste.

Paesi e città si preparano al grande giorno decorando strade, organizzando eventi e mercatini di Natale nelle piazze.

È la festività che ha la durata più lunga rispetto tutte le altre e richiede un’attenzione ed una preparazione cavillosa!

I giorni di Natale sono anche gli ultimi giorni dell’anno, giorni in cui si cerca di fare un punto della situazione, si passano in rassegna tutti i momenti e gli eventi vissuti durante l’anno, ci si proietta verso il nuovo anno entrante, prefissando nuovi obiettivi e traguardi da raggiungere.

Luci e decorazioni di Natale

Il Natale non è tale se mancano luci, decorazioni, alberi e tanto altro! Per questo motivo le settimane che precedono la festività sono caratterizzate da acquisti folli e frenetici di tutto ciò che occorre.

Le decorazioni non sono mai abbastanza, ogni anno tutti acquistano almeno una pallina o un soprammobile.

Come tutti sappiamo, i must delle decorazioni Natalizie sono l’albero e il presepe, ma non sono le uniche decorazioni da installare nelle proprie abitazioni! Non possono mancare anche oggetti, decori e luci di Natale per abbellire l’intera casa.

Oltre alle luci di Natale che adornano balconi e terrazze, Babbo Natale appeso a scale, camini e corde, renne luminose e chi più ne ha più ne metta, esistono sul mercato numerose tipologie di luci per decorare anche gli interni.

A come utilizzarle e dove posizionarle?

Se non sai come usare le luci di Natale da interno, questo articolo fa al tuo caso.

Se sei amante del fai da te e ti piace dar sfogo alla tua creatività realizzando personalmente le tue decorazioni, esistono serie luminose perfette per questi lavori.

Puoi anche decidere di acquistare le luci di Natale dotate di batterie e che, quindi, non necessitano di prese elettriche nelle vicinanze. Un esempio di utilizzo di questa tipologia di luci è quella di realizzare fantastici soprammobili luminosi collocando la serie all’interno di contenitori o barattoli trasparenti e aggiungendo palline, pigne, fili e decori.

Se la tua casa è provvista di scale, un’altra idea di utilizzo delle luci con batterie è quella di nascondere la serie intrecciandola ad un filo d’abete e percorrere tutto il corrimano oppure, se non hai un filo, puoi direttamente intrecciare la serie al corrimano, il risultato sarà comunque un effetto speciale.

Una delle decorazioni che non può mancare in una casa è sicuramente l’addobbo collocato sulla porta d’ingresso. Puoi circondare la porta utilizzando la serie di luci da interno con batteria ed aggiungere altri decori come fili, palline, fiocchi e nastri oppure creare una ghirlanda luminosa da apporre all’uscio.

Puoi anche creare cornici luminose circondando mobili, porte o strutture in ferro.

Alcune serie di luci di Natale da interno sono costituite dai soli Led, mentre altre sono caratterizzate da altre forme collocate sui Led come stelle, palline, orsetti, babbo Natale o altri personaggi che si illuminano e che possono essere utilizzate in maniera differente.

Esistono anche altri modelli di serie di luci da interno, ad esempio possono essere costituite da più fili luminosi come un manto o da fili intrecciati come una rete e sono adatte a pareti o tendaggi. Se vuoi mettere in risalto una parete, un quadro, una tenda o un punto particolare della tua casa, puoi fissare il manto in prossimità di queste superfici.

Tutti i modelli di luci natalizie, sia dotate di batterie che non, ti permetteranno di dar libero sfogo al tuo lato creativo! Puoi creare figure e forme, adornare oggetti privi di illuminazione, inserire punti luminosi nel presepe o anche illuminare un mobile su cui sono disposti tutti i decori Natalizi e su cui vuoi focalizzare l’attenzione dei tuoi ospiti.