Vere e proprie creazioni dolciarie, show cooking, degustazioni pregiate e tanto intrattenimento per grandi e piccini: dall’8 al 12 dicembre torna finalmente Sorrento Chocoland, la più importante fiera del cioccolato artigianale del Centro-Sud Italia.







Organizzata dalla D2 Eventi con l’ausilio del Cna Campania Nord (Confederazione Nazionale Artigiani) e con il patrocinio del Comune di Sorrento, la manifestazione è stata fortemente voluta dal sindaco di Sorrento Massimo Coppola che, fin dalla prima edizione, ha inserito questo appuntamento di successo con l’artigianalità e la gastronomia all’interno del programma d’eventi del Comune di Sorrento. Anche quest’anno, infatti, Sorrento Chocoland fa parte del ricchissimo calendario “M’illumino d’Inverno” e si svolgerà in piazza Veniero, proprio alla fine della famosa passeggiata tra le luminarie sorrentine dedicate quest’anno al grande artista Lucio Dalla.

Oltre 20 stand provenienti da tutta Italia con altrettanti espositori, fiori all’occhiello della pasticceria italiana, saranno i protagonisti di questo lungo ponte pre-natalizio tutti i giorni dalle ore 10 alle 22 in piazza Veniero a Sorrento. «Le suggestive casette in legno ospiteranno, oltre al cioccolato nelle sue mille forme e tanti gusti, i prodotti dolciari più amati – dichiara l’organizzatore della manifestazione Luigi De Simone – dai wafel al cannolo palermitano, dal kurtos ungherese ai pancake olandesi, ma anche caramelle per bambini, miele, marmellate e creme spalmabili, passando per i dolci della tradizione napoletana, i donuts e la pasta di mandorla. In più, nei laboratori e negli show cooking live verranno preparati continuamente delizie di tutti i tipi davanti ai vostri occhi».







Si parte mercoledì 8 dicembre alle ore 16:00 con il Choco Live condotto dal comico Lino D’Angiò in cui si alterneranno 3 repliche dello spettacolo per bambini “Cartasia” con Carmine De Rosa, la musica dal vivo con il sax di Son Music Live fino all’attesissimo show cooking con Antonio Cafiero, il pasticciere dei V.i.p., che si cimenterà in una creazione davvero speciale.

Giovedì 9 dicembre arrivano nel villaggio le 2 mascotte Masha e Orso ad intrattenere i bambini insieme allo spettacolo natalizio di giocoleria “Jingle Polls” e alla musica live di Son Music Live.

Venerdi 10 dicembre invece sarà la volta della mascotte Scooby-Doo e dell’affascinante spettacolo di bolle di sapone “Lula Poppins”. Nel pomeriggio ci sarà anche la presentazione del ricettario “I dolci della domenica” di Mariagrazia Cocorullo intervistata dal giornalista Gigione Maresca.







Sabato 11 dicembre sarà ospite di Chocoland Sorrento e pronto a regalarci un nuovo record Mirco Della Vecchia, il “Maitre Chocolatier dei records”, nonché campione nazionale e mondiale di pasticceria, noto ai più anche per le sue partecipazioni ai programmi Rai come “La prova del Cuoco”, “Detto Fatto” e “Mi Manda Rai3”. Sempre all’interno del Choco Live di Lino D’Angiò, si parlerà di cucina napoletana con la presentazione del libro “I mille paraustielli” di Amedeo Colella, che racconterà aneddoti, storie e curiosità della gastronomia napoletana.

Infine Domenica 12 dicembre previsti 3 spettacoli per bambini con il Mago Foffy dalle 10:30 alle 13:00 e, il pomeriggio, uno show cooking realizzato dalla Pasticceria Veneruso di Sorrento.







L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio 1Station, media partner di Sorrento Chocoland – La Terra dei Golosi, i giorni 8, 11 e 12 Dicembre.

Dal 13 Dicembre le casette di legno di Sorrento Chocoland lasceranno il posto ai Mercatini di Natale che anticiperanno settimane piene di eventi per la Città di Sorrento, come il Sorrento Jazz con gli spettacoli di Maurizio Casagrande, Mario Biondi e i Neri per Caso.