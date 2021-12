Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Nolana per la segnalazione di un cittadino al quale sabato scorso avevano rubato il cellulare in via Mezzocannone e, grazie all’app di geolocalizzazione, era riuscito ad individuarlo.





I poliziotti, una volta sul posto, hanno notato tre persone che stavano armeggiando con uno smartphone e che, alla vista della volante, hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I tre sono stati bloccati e trovati in possesso del cellulare dell’utente che ne aveva segnalato il furto.

Due 38enni pakistani e un 46enne algerino sono stati denunciati per ricettazione.