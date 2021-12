Consorzio Volley Napoli esce sconfitta al tie break dalla VB 70

Si chiude con un’amara sconfitta, la prima casalinga, l’anno solare 2021 della compagine di serie C del Consorzio Volley Napoli.

Al cospetto del VB 70, la squadra napoletana, impegnata nell’ottava (e ultima gara) del girone di andata del gruppo B, cede al tiebreak dopo poco più di due ore e mezza di gioco davanti al proprio pubblico e si vede agganciare al terzo posto proprio dalla squadra pomiglianese che con i 2 punti ottenuti raggiunge il Consorzio Volley a quota 12 punti in classifica.

E’ stata una partita combattuta ed equilibrata quella andata in scena al Palatorricelli di Pianura: le ragazze di mister Maione hanno disputato, complessivamente, una buona gara ma hanno ceduto nella fase cruciale del match, a fine quarto set quando, avanti di 2 set ad 1, non sono state capaci di chiudere il match complice anche una buona prova del Pomigliano che sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria del quarto set, hanno preso il largo nel quinto e decisivo parziale chiudendolo 15-13.

Un 2-3 (25-21, 17-25, 27-25, 20-25, 15-13) che lascia l’amaro in bocca alle atlete napoletane che per larghi tratti del match hanno cullato l’idea di centrare la piena posta in palio e consolidare in solitaria, la terza posizione in classifica.

Con questa gara si è chiuso l’anno solare della compagine di serie C che ritornerà in campo il 15 gennaio 2022 con la gara della prima di ritorno contro Marcianise.

Vittoria sorprendente, invece, ma meritata per la squadra di Serie D impegnata nel girone C: le ragazze del Consorzio Napoli hanno letteralmente annichilito il San Marco con un perentorio 3-0 centrando così la prima vittoria interna stagionale contro una squadra sicuramente più esperta quale quella del San Marco.

La compagine di mister Luca Romano ha schiantato le avversarie con parziali netti: 25-14, 25-20, 25-14 in poco più di un’ora di gioco.

Una vittoria che da slancio e morale al Consorzio Volley rilanciandola in classifica: con i 3 punti ottenuti raggiunge quota 10 in classifica e si avvicina al gruppo delle grandi di un girone quanto mai equilibrato.