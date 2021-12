Un terno al lotto: è questa la rappresentazione della partita di domani, con un Napoli che, sebbene sia una squadra fortissima, si ritrova completamente sfasciato dalle assenze, alle quali si aggiunge ora anche Lobotka, uscito malconcio sabato contro l’Atalanta.

Le possibilità di vincere ci sono ma domani al Napoli servirà un’impresa contro il Leicester che viene dall’ennesima sconfitta in campionato, ma che si accontenterebbe di un pareggio per finire nelle prime due posizioni, vittoria per gli ottavi di finale sicuri.









Il Napoli dovrà innanzitutto conquistare la vittoria ai danni della formazione guidata da Rodgers per essere sicuro delle prime due posizioni, per ottenere il pass direttamente per gli ottavi di finale bisogna confidare nel Legia Varsavia, che avrà l’ingrato compito di frenare lo Spartak Mosca (anche con un pareggio Napoli primo).

E’ importante quindi centrare la qualificazione da primi per evitare lo spauracchio playoff, al quale già si presentano le pericolosissime Lipsia, Porto e Borussia Dortmund insieme al difficile Sheriff, che ha clamorosamente battuto il Real Madrid, in attesa di conoscere stasera le altre quattro squadre che prenderanno parte ai playoff.





Il Napoli perde anche Lobotka, come già detto prima, e l’ipotesi per sostituirlo è quella di inserire Mario Rui a centrocampo. Sarà quindi un 3-4-2-1 quello di Spalletti, con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus in difesa con Malcuit ed Elmas ad agire sugli esterni con il portoghese che affiancherà quindi Demme. Politano e Ounas sulla trequarti a sostegno di Petagna, che farà rifiatare Mertens e va in cerca di riscatto dopo l’occasione sciupata contro l’Atalanta.





Il Leicester in campo con un 4-2-3-1: in porta Schmeichel, la difesa sarà formata da Castagne, Evans, Soyuncu e Thomas. In mediana Ndidi e Soumarè. La punta sarà Vardy, supportato da Perez, Maddison e Barnes.

Serve un’impresa al Napoli con tutte queste assenze, ma mai dire mai, contro un Leicester che quest’anno comunque fatica parecchio. La mancata qualificazione sarebbe fallimentare.

