Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Ottaviano ha fatto un regalo a tutti gli alunni delle scuole dell’Infanzia e della Primaria sia pubbliche che paritarie. Babbo Natale e i suoi elfi raggiungeranno tutti i plessi e tutte le aule degli istituti ottavianesi e porteranno il dono che il Comune ha scelto per loro a circa mille bambine e bambini. Alcuni dei regali sono stati selezionati tra quelli che l’Unicef mette in vendita a scopo benefico. Il giro è iniziato oggi dal plesso Lucci e proseguirà nei prossimi giorni.





“Vedere i volti dei nostri bambini, la loro gioia, il loro entusiasmo genuino non ha prezzo: in un periodo così difficile, meritano sempre più attenzione. Abbiamo un dovere morale nei confronti dei più piccoli, abbiamo il dovere di dare loro tanto amore, non dimentichiamolo mai. Ringrazio l’assessore all’istruzione Virginia Nappo, la responsabile e i dipendenti del secondo settore del Comune per la bella iniziativa”, commenta il sindaco Luca Capasso.