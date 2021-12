A Castellammare un gesto di solidarietà per chi è in difficoltà. È la frase che campeggia sui barattoli della Spesa sospesa, che sono da qualche giorno in oltre cento esercizi commerciali del territorio stabiese. L’iniziativa solidale che da oltre sei anni aiuta le famiglie indigenti è stata presentata a via De Gasperi, nei locali del ristorante Francesco e co. dalle quasi dieci associazioni coinvolte. Progetto sociale, nato per dar una mano alle persone in difficoltà che anche quest’anno permetterà di donar buoni spesa ai parroci di centro antico e periferie per un Natale migliore, come raccontano la promotrice dell’iniziativa Rosanna Fienga e gli enti che hanno detto si alla spesa sospesa.

“Aiutare gli altri, soprattutto in questi giorni di festa è importante e necessario- spiega Fienga- questa idea che ha radici antiche(mio nonno aveva un libro nel quale appuntava i conti delle massaie e il resto di ognuna per poi comprar le cose a Natale) è una piccola goccia in un mare di solidarietà che diventa concreto grazie alla disponibilità di tanti. Dopo concerti e il mercatino vintage delle scorse edizioni, questa volta abbiamo pensato anche di organizzare un’Asta il 19 dicembre alle 18, sempre nei locali di via De Gasperi, per raccogliere altri fondi, con oggetti di valore che raccontino una storia personale.

Entusiasta le responsabili delle associazioni l’Aliante, Achille Basile, Fidapa, Cif, Cps, Forum dei giovani, Leo, Rotaract, Progetto Perisomatos. “La povertà non fa differenze e il lockdown di questi ultimi anni ha creato problemi e disagi a tante famiglie, dal Sud al Nord Italia- dicono in coro tutte- noi ci siamo a lavorar in rete e speriamo che la città risponda senza limiti e restrizioni a questa ennesima chiamata solidale”.