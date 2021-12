Sospensione attività del Centro unico prenotazione (Cup) Asl Napoli 3 Sud e partenza del nuovo Cup Regionale Soresa.

In occasione del passaggio al nuovo Cup Regionale, per permettere la migrazione dei dati delle prenotazioni dal Cup Asl verso il Cup Regionale Soresa, sono temporaneamente sospese le sole attività di prenotazione presso tutti gli sportelli Cup – farmacie – call Center.

Presso questi punti saranno comunque garantite tutte le altre attività di scelta e revoca medico, iscrizione, rinnovo, esenzioni etc. Durante questi giorni, inoltre, sono inoltre garantire tutte le attività sanitarie ambulatoriali, diagnostiche e strumentali già precedentemente prenotate.

A partire dal prossimo lunedì 13 dicembre 2021 sarà di nuovo possibile effettuare le prenotazioni sulla nuova piattaforma Soresa tramite gli stessi sportelli Cup, farmacie e call center finora in funzione.