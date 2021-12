Venerdì 10 dicembre alle ore 17 e 30 torna “Quisilegge – Il Festival del Libro a Stabia”. L’appuntamento è nella sala congressi del Palazzo Reale di Quisisana. Ospite sarà il giudice e scrittore Gennaro Francione, che presenterà il libro intitolato “La tavola delle prove legali” (Nuova Editrice Universitaria), un saggio collettaneo che nasce dalla messa al bando dell’indiziario per un processo scientifico basato su prove forti.

Su un‘idea di Ferdinando Imposimato, Francione elabora con una serie di magistrati, avvocati, scienziati, criminologi, psicologi, addetti ai lavori la costruzione di una tavola per la valutazione secondo protocolli rigorosi delle prove da parte dei giudici. L’evento si avvarrà del contributo di Eugenio D’Orio, biologo e genetista forense. Modererà il giornalista Ernesto Manfredonia.

Nella sala congressi di Palazzo Reale si alterneranno importanti scrittori spaziando dalla saggistica ai racconti, dalle inchieste alle ricerche storiche. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme sanitarie. Per accedere all’evento sarà necessario possedere la certificazione verde (green pass) come indicato dal decreto legge del 23 luglio 2021. Gli eventi avranno risalto anche sui social network (l’hashtag di riferimento è #QuisileggeStabia): tutte le giornate saranno trasmesse in diretta su Facebook sul canale ufficiale dell’Ente.