“Nelle ultime due settimane, ed è un dato abbastanza preoccupante, abbiamo avuto un numero di 3042 contagi per bimbi della fascia di età dai 5 agli 11 anni. Si tratta della fascia di età che ha avuto più contagi in questo lasso di tempo”. Così ha dichiarato, nel corso della diretta del venerdì, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Ed ha poi stigmatizzato: “Una ulteriore conferma della necessità della campagna di vaccinazione anche per i bambini più piccoli”.





Poi il presidente campano si è detto consapevole di preoccupazioni, dubbi “…ma tutta la comunità scientifica è concorde sulla necessità della campagna di vaccinazione per la fascia 5-11 anni in condizioni di assoluta sicurezza per i nostri bambini”.

De Luca ribadisce che il 16 dicembre inizierà la vaccinazione per i bambini e che “ad oggi sono registrati per ricevere la prima dose già 2mila bimbi tra 5 e11 anni”.





In conclusione i governatore si è detto convito che “dopo una prima fase di riflessione e di incertezza, avremo una campagna di vaccinazione importante anche per questa fascia d’età, utilizzando il periodo festivo per incrementare le adesioni”.

Intanto oggi a fronte di 36.340 test Covid effettuati, di cui, purtroppo solo 16.757 molecolari per cui, a fronte di una percentuale ufficiale del tasso di positività del 4,58%, quella reale è in pratica al dieci per cento. Del resto i tamponi molecolari, in Campania, sono gli unici a determinare i positivi dato che dai test rapidi i positivi sono sempre zero dallo scorso aprile, come abbiamo più volte denunciato.

Oggi quindi i tasso di positività della Campania, quello “vero”, è al 9,93%.