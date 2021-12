Al giorno d’oggi per tutti gli appassionati di gioco online, scommesse e giochi d’azzardo è davvero facile imbattersi in centinaia di alternative, molte di queste valide, altre ovviamente meno. Spieghiamo infatti quali sono i motivi principali per preferire questo sito web piuttosto che un altro, e perché.

La sicurezza: l’importanza della parola ADM

In rete i pericoli sono proporzionali alle opportunità, e sappiamo che queste ultime sono davvero infinite. Giocare, scommettere con soldi veri o no, con bonus o giri gratis non importa, facendo una ricerca su Google l’utente si ritroverà letteralmente “sommerso” da siti e piattaforme. Ecco che fra queste potrebbero celarsi dei pericoli, quali duplicazione di documenti, o utilizzo di dati personali, diventa quindi fondamentale ricercare in tutti i siti la sigla ADM, che sta a significare Agenzia delle Dogane e Monopoli: un organo dello stato che gestisce oltre alla distribuzione del tabacco anche il gioco d’azzardo. Ogni sito od operatore dovrebbe possedere la propria regolare licenza ADM, sinonimo di sicurezza e gioco garantito dallo stato italiano.

Bonus di benvenuto con o senza deposito

Un altro parametro per definire il proprio miglior sito web, dopo ovviamente essersi accertati che abbia licenza rilasciata da ADM per operare su territorio italiano, possiamo dilettarci a scoprire le varie offerte. Diciamo che per grandi linee tutti i siti hanno un bonus di benvenuto all’avvenuta registrazione, c’è chi offre giri gratis se si tratta di slot, e chi di puntate avvantaggiate o rimborsate se si parla di scommesse. Ma il meglio del bonus reperibile sul mercato è sicuramente quello alla registrazione, ma senza necessità di depositare alcuna somma di denaro, cosa che permette al nuovo utente di farsi un’idea del sito, della grafica e di tutte le funzioni, per poi decidere se proseguire o meno.

Presenza di un’applicazione online

Un altro parametro davvero interessante è quello che riguarda le applicazioni per dispositivi mobili. Ovvio che i primi due elementi possono davvero fare la differenza per definire quale sia il miglior sito di scommesse, ma il fatto di avere o meno un’applicazione diventa cruciale. Quando si scommette, soprattutto ultimamente lo si fa giocando spesso sugli eventi live, e avere un’app sul proprio smartphone permette di essere rapidi e tempestivi nelle giocate. Inoltre dal cellulare le app di scommesse diventano anche delle vere e proprie risorse di informazioni sugli orari degli eventi, classifiche e statistiche, alla stregua di calciomercato.com , oppure diretta.it.

Questi sono tre elementi molto importanti per chi si avvicina per la prima volta a un sito di scommesse sportive, o anche a piattaforme che presentano sia servizi di betting che di gambling. Il primo consiglio è ovviamente quello di sincerarsi che l’operatore scelto sia regolarmente registrato per lavorare in Italia, prima di intraprendere qualsiasi decisione.