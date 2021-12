Nella mattinata del 9 dicembre dall’auditorium del liceo classico scientifico Vittorio Imbriani, si è tenuto un convegno in presenza e in streaming, dove gli alunni dell’istituto insieme alla classe docente e al dirigente scolastico Domenico Toscano con il referente pomiglianese dell’associazione Plastic-free Francesco Gallina, hanno parlato di ambiente, riciclaggio, inquinamento, progetti e misure per rendere più ecosostenibile la città in futuro.

Il convegno è il primo passo verso la realizzazione di una rete territoriale creata per sensibilizzare tutti sull’utilizzo e il riciclaggio della plastica, ma anche con l’intento di dare vita a idee e future progettualità che possano rendere la città pomiglianese più green e meno inquinata. A tale scopo sono stati invitati a partecipare a questa iniziativa il sindaco professor Gianluca Del Mastro e l’assessore all’ambiente la dottoressa Mariangela D’Auria.







Due ore ricche di spunti dove sono state distribuite borracce ecologiche che andranno a sostituire le comuni bottiglie di plastica che gli studenti dell’istituto utilizzano ogni giorno a scuola. Di grande sensibilità e impatto sono stati gli interventi di alcuni giovani rappresentanti d’istituto e portavoce di tutta la comunità scolastica, Antonio Tranchese e Federica Corcione.

I due giovani hanno presentato con cura e conoscenza le tematiche ambientali interagendo con le istituzioni presenti e con il referente dell’associazione. Non si è parlato solo d’inquinamento causato dalla plastica ma anche delle criticità ambientali che soffocano Pomigliano, in primis l’inquinamento da polveri sottili che hanno portato la città tra le prime nella classifica di quelle più inquinate della regione Campania.





Il sindaco Del Mastro e l’assessore D’Auria, hanno messo in luce l’impegno che l’amministrazione sta investendo per rendere attuabile una progettualità a lungo termine e rendere Pomigliano una città più green e con una seria mobilità alternativa.

Il primo cittadino ha, poi, dichiarato: “L’assessore d’Auria, a soli 40 giorni dal suo mandato ha reso il Comune plastic-free ed ha avviato un’attività di piantumazione di alberi all’interno della citta grazie al finanziamento di circa 500mila euro ricevuti dal vecchio ministero dell’ambiente, noi ci siamo e continueremo nel nostro progetto”.

Del Mastro ha continuato il suo intervento evidenziando che, dopo aver commissionato ad un esperto della Federico II uno studio approfondito sul sistema traffico in città, sono stati identificati diversi fattori inquinanti a Pomigliano.





Il sindaco ha dichiarato: “L’inquinamento non è causato solo dall’eccessivo numero di auto che circolano nelle arterie stradali principali (si è stimato che nel week end arrivino a 16mila il numero di auto), ma anche dalle industrie del territorio, le vecchie caldaie e camini”. Ma queste criticità sono state riscontrate già dall’amministrazione Russo. Durante l’ultimo lustro del suo mandato furono emanate diverse ordinanze una tra tante quella sull’istituzione delle ZTL (zone a traffico limitato) e la concessione di incentivi per l’acquisto di abbattitori di fumo per camini e stufe: tali interventi non sono stati sufficienti e Pomigliano necessita di un ambizioso piano del traffico urbano.

“La risposta ad una città ecosostenibile sarà una mobilità alternativa che consentirà di non usare le auto anche per piccoli spostamenti, stiamo strutturando un nuovo piano urbano – ha concluso Del Mastro – e programmando interventi più efficaci che non si riducano a ordinanze per nuove zone a traffico limitato, che fino ad ora non hanno risolto il problema, ma alla possibilità di realizzare una città dove il centro storico non sia accessibile più con le auto, per fare questo stiamo valutando la possibilità di creare nuove aree parcheggio con servizi navette per consentire ai cittadini di raggiungere velocemente il centro cittadino”.





Disegno ambizioso che però prevede una progettualità di servizi e infrastrutture per i trasporti che richiederanno grandi investimenti e tanto tempo, senza dimenticare la lentezza della macchina burocratica.

Il referente plastic-free Francesco Gallina si dice soddisfatto di questo secondo incontro e chiude il convegno con la sua dichiarazione: “Circa un anno fa ho iniziato questo percorso con le scuole partendo proprio dall’Imbriani in streaming, dopo un anno mi rende orgoglioso e mi lusinga l’essere stato nuovamente invitato per un confronto e per un progetto in sinergia con la scuola e le istituzioni, stiamo crescendo, accogliamo sempre più consensi anche tra i piccoli commercianti locali che ci hanno sostenuto per la raccolta che si terrà al Parco delle Acque domenica 12 dicembre, vi aspetto tutti”.

Cinzia Porcaro