“Quelle volte con te in Costiera Amalfitana, cara Lina, quando nel 2002 ci onorasti a GustaMinori e poi nel 2015 diventasti cittadina onoraria della nostra città!”

Andrea Reale, sindaco di Minori in Costiera Amalfitana, a nome dell’amministrazione comunale e della comunità di Minori si è associato al cordoglio per la scomparsa dell’artista e registra Lina Wertmuller.







“Già ospite del Gusta Minori nel 2002, insieme all’amico Mimmo De Masi, la Wertmuller ha dato lustro all’Italia intera e non ha mai nascosto il suo affetto per la Costiera Amalfitana. Grande artista, geniale, versatile e generosa, ha contribuito con le sue opere alla conoscenza del Mezzogiorno e della Costiera nel Mondo. Quale segno tangibile di ammirazione e di riconoscenza per l’alto messaggio di cui è portatrice, nell’Agosto 2015 le fu conferita la Cittadinanza Onoraria della città del gusto. La cultura italiana oggi è più povera. A noi resta l’orgoglio di averla avuta prestigiosa ospite nella nostra piazzetta salotto”.

La grande regista che aveva 93 anni si è spenta a Roma. Era nata il 14 agosto 1928 ed aveva firmato film come ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto’, ‘Pasqualino settebellezze’, ‘Mimì metallurgico’ segnando la storia della commedia italiana.







La camera ardente sarà allestita in Campidoglio. La notizia è stata data dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri che in un tweet la ricorda come “una grande regista che ha realizzato film densi di ironia e intelligenza, la prima donna candidata all’Oscar per la miglior regia”.

Nata a Roma nel 1928, il carattere deciso di chi non ha mai nascosto le sue idee, che fosse l’adesione al Partito Socialista o la rivendicazione dei diritti della donnanel mondo del cinema. “Ho sempre avuto un carattere forte fin da piccola”, raccontava di sé. “Sono stata addirittura cacciata da undici scuole e sul set ho sempre comandato io“.

”Sono andata dritta per la mia strada, scegliendo sempre di fare quello che mi piaceva“. E ci e’ riuscita, come testimonia una carriera fitta di successi.

E’ stata la prima donna ad ottenere una nomination come migliore regista ai tempi di “Pasqualino settebellezze” (1976) che ne totalizzo’ ben quattro; e’ stata la prima donna ad avere successo in tv ai tempi degli “sceneggiati” con la trionfale accoglienza del “Giornalino di Giamburrasca” (1964-65) e ha diviso con Iaia Fiastri il privilegio di avere avuto spazio nella premiata ditta Garinei&Giovannini.





Il ricordo di Minori si conclude con la serata in cui Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich, questo il nome completo di Lina, divenne cittadina onoraria del piccolo centro costiero: “Una serata indimenticabile per Minori Città del Gusto, il 13 agosto 2015 quando alla fine del suo spettacolo “Un’ allegra fin de siecle” le conferìmmo la cittadinanza onoraria di Minori – ha concluso Reale – in occasione del suo 87esimo compleanno nella straordinaria cornice del sagrato della basilica di Santa Trofimena”.