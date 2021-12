Juve Stabia-Potenza, il dopo partita con mister Sottili

Il mister Sottili dopo il match Juve Stabia – Potenza dice che la squadra poteva fare il secondo gol prima e chiuderla, ma che comunque è stata un’ottima partita per noi.

Mister il Potenza forse è stato troppo rinunciatario?

Voglio pensare che siamo stati bravi noi specie nel primo tempo. Dobbiamo ricordare che ogni partita ha una storia a sé. Il Potenza visto con la Turris domenica scorsa è stato tanta roba.

Cosa pensa di Panico?

Complimenti a Panico per la sua prestazione, gli è mancato solo il gol. Ha lavorato bene per la squadra. Potrà fare 5-6 gol quando si sbloccherà.

Un’ottima ripartenza…

Certo, potevamo sfruttare meglio qualche occasione. Comunque abbiamo dimostrato che Pagani è stato un episodio. Questa è una squadra che può ancora crescere. Tutto il gruppo vuole continuare a migliorarsi.

Le parole di mister Trocini del Potenza:

La Juve Stabia è una squadra che sa ribaltare le situazioni. Abbiamo preso gol su punizione. Abbiamo anche noi creato qualche occasione. Oggi gli episodi non ci sono venuti in aiuto.

La nostra squadra purtroppo non è serena per classifica. Comunque complimenti alla Juve Stabia. Per la mia squadra salvo la voglia di riprendere la partita dopo il primo gol. Dobbiamo migliorare, comunque non siamo stati fortunati negli episodi.

Purtroppo le assenze stanno influendo.

Romero è stato espulso per proteste non per intervento fallito, forse esagerata l’espulsione . Dobbiamo cercare di sfatare questo tabù in esterna. Mi spiace per i tifosi che ci hanno seguiti numerosi.

Le parole di Cinaglia, difensore della Juve Stabia:

Bella vittoria per noi senza aver preso gol. Per quanto mi riguarda sono contento della mia prestazione, mi alleno bene e cerco sempre di dare il mio contributo alla squadra. Dobbiamo continuare così. Eravamo rammaricati per Pagani. Ora è importante dare continuità ai risultati. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Ora bisogna mettere nel mirino la Virtus Francavilla ed essere concentrati sulla difficile trasferta.

Domenico Ferraro