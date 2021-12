La Juve Stabia suona 3 goal al Potenza. Doppietta di Stoppa

Domenica prossima la Juve Stabia giocherà in trasferta contro la Virtus Francavilla per continuare la scalata ai play off

La Juve Stabia supera il Potenza battendolo per 3-0 grazie alle reti di Bentivegna su punizione nel primo tempo e nella ripresa alla doppietta di Stoppa, incontenibile “man of the match”.

Il Potenza si è dimostrato troppo rinunciatario e velleitario, anche se bisogna ricordare che i lucani avevano vari indisponibili.

Per la Juve Stabia un successo meritato e corroborante dopo lo stop di Pagani. Domenica prossima la Juve Stabia giocherà in trasferta contro la Virtus Francavilla per continuare la scalata ai play off.

La Juve Stabia schiera il 4-2-3-1: in difesa out Tonucci, dentro Cinaglia come centrale, a centrocampo doppio play con Altobelli e Scaccabarozzi, in attacco Eusepi, supportato da Bentivegna, Stoppa e Panico.

Il Potenza, in formazione rimaneggiata per l’assenza di vari infortunati, risponde con il 3-5-2, proponendo in attacco Banegas e Volpe.

La partita

I primi quindici minuti scorrono via senza emozioni. Proprio allo scoccare del 15′ la Juve Stabia tenta la via del gol: Panico affonda e lancia Stoppa in area avversaria sulla sinistra, il suo tiro a rientrare si spegne di poco a lato alla sinistra di Marcone.

Al 21′ grande assist al volo di Eusepi che sulla trequarti lancia in contropiede Stoppa, ma la sua conclusione di sinistro non è efficace e Mercone sventa in uscita .

Al 35′ la Juve Stabia passa in vantaggio : punizione da posizione centrale dal limite, assegnata per fallo su Stoppa, battuta direttamente da Bentivegna con un’esecuzione a scavetto e palla nell’incrocio sinistro con Marcone fermo.

La reazione del Potenza non si sviluppa adeguatamente e il primo tempo termina sul punteggio di 1-0, grazie alla splendida invenzione di Bentivegna su punizione .

Ad inizio ripresa al 10′ il Potenza va vicino al pari: cross da sinistra in area, testa di Ricci e palla di poco fuori. La difesa stabiese si fa trovare impreparata nell’occasione.

La Juve Stabia cerca di controllare la partita e punta su qualche contropiede.

Al 18′ fuori Bentivegna e dentro Berardocco con la Juve Stabia che passa al 4-3-3.

Al 28′ mister Trocini si gioca la carta Romero in attacco per il Potenza.

Al 31′ raddoppio Juve Stabia: il Potenza perde palla al limite della sua area, Stoppa conquista palla e di destro la piazza nell’angolo battendo Marcone.

Il Potenza resta in 10 al 36′ per l’espulsione di Romero.

Al 40′ Stoppa cala il tris finalizzando un cross da sinistra in area, spingendo indisturbato la palla nel sacco.

La Juve Stabia chiude così il match vincendo per 3-0.

Il Potenza conferma il trend negativo in trasferta: 0 vittorie e solo 2 pari in questo campionato. Non vince in esterna dallo scorso marzo (2-0 a Cava).

Tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri 6; Donati 6.5 Cinaglia 7 Caldore 6.5 Rizzo 6; Altobelli 6 (42′ st Della Pietra sv) Scaccabarozzi 6; Bentivegna 7 (18′ st Berardocco 6) Stoppa 8 (42′ st Todisco sv) Panico 6 (30′ st Davi’ 6) ; Eusepi 6 (42′ st Guarracino sv). All.: Sottili 7.

Potenza (3-5-2): Marcone 5.5; Matino 5 Piana 5 Gigli 5; Coccia 5.5 Sandri 5.5 Zenuni 5.5 Ricci 5 (21′ st Bruzzo 5.5) Sepe 5; Volpe 5 (28′ st Romero 4) Banegas 5 (44’st Zagaria sv). All.: Trocini 5.

Arbitro: Collu di Cagliari 6.5. Guardalinee: Spatari-Testi. Quarto ufficiale: Di Francesco di Ostia. Marcatori: 35′ pt Bentivegna (JS), 31′ e 40′ st Stoppa (JS). Espulso: 36’st Romero (P) per proteste. Ammoniti: Matino (P), Bentivegna (JS), Ricci (P), Altobelli (JS), Volpe (P), Bruzzo (P), Guarracino (JS). Note: spettatori circa 600. Angoli 5-4. Recupero: 3′ pt- 4′ st.

Domenico Ferraro