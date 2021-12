Il Napoli che quindi va ai playoff di Europa League. Non è bastata la buona vittoria ai danni del Leicester per portarsi a casa il primo posto. E’ stato un Napoli abbastanza bello, considerate le assenze di tutti i giocatori più forti della squadra. Alla vigilia di Napoli-Empoli, ecco un po’ in ritardo le pagelle della gara europea.

Meret: 6

Attento quando serve, avrebbe potuto fare di meglio sul primo gol del Leicester, quanto alla rete di Drewbury-Hall era una parabola imprendibile per il portiere friulano.

Di Lorenzo: 6,5

Buona prova del terzino azzurro, che ha rischiato seriamente di essere macchiata da un errore madornale. Fortunatamente Drewbury-Hall non riesce a capitalizzarlo. Fornisce ad Elmas l’assist del 3-2.

Jesus: 6

Sufficienza, sì, ma là dietro si sente eccome la mancanza di Koulibaly. Il brasiliano fa quello che può.









Rrahmani: 6,5

Un Leicester aggressivo nel secondo tempo, al quale però Rrahmani è riuscito a tenere botta. Fortissimo nel gioco aereo, un po’ meno in quello fisico. Ci mette anche un intervento salvavita e salva il risultato.

Mario Rui: 7,5

Fatica in una gara piuttosto complicata, ma il portoghese mette a referto un’altra buonissima prova. Sembra lui il motore del Napoli, offre tante chance, prova a creare occasioni, talvolta cerca lo specchio della rete. Bravo.

Demme: 5,5

A differenza di Mario Rui, le fatiche di Demme danno pochi frutti. Ha ancora tanto da lavorare dopo il lungo stop fra Covid e infortunio.









Zielinski: 7,5

Da sette e mezzo anche Zielinski, che coadiuva insieme a Mario Rui facendo giocare il Napoli. Onnipresente in tutta la metà campo inglese. Si adatta benissimo in entrambe le fasi e su tutti e 3 i gol, in un modo o nell’altro, c’è sempre il suo zampino.

Ounas: 7

Molto bene anche Ounas, che mette minuti nelle gambe mettendo ancora una volta in mostra l’identikit di un giocatore completo, preziosa scorta per il Napoli. E’ suo il diagonale che porta avanti il Napoli dopo 3 minuti.

Elmas: 7

Un buon Elmas che però non raggiunge il sette e mezzo. Sua la doppietta decisiva valevole i playoff, ma per il resto il macedone sembra un po’ addormentato e non riesce a divertire e divertirsi come hanno fatto Zielinski e Mario Rui.









Lozano: 5,5

Era partito con il piede giusto, ma anche stavolta una brutta prova che conferma il suo calo. Fatica parecchio, poi verso la fine del primo tempo esce con un dente rotto.

Petagna: 7

Un ottimo Petagna, che riscatta la brutta serata contro l’Atalanta offrendo una buona dose di fisicità in attacco. Il gol del 2-0 è suo, decide di propiziarlo solamente offrendolo ad Elmas.







I subentrati

Manolas: senza voto

Malcuit: 6,5

Da apprezzare il sacrificio di Malcuit, che gioca in una posizione per lui innaturale disputando comunque un più che sufficiente secondo tempo.

Mertens: 6

Entra nel momento in cui c’è da stringere i denti e difendersi, tutto sommato non deve partecipare molto.







Spalletti: 8

Ha messo in campo un Napoli senza 7 giocatori uno più forte dell’altro ed è stato comunque capace di preparare la partita in maniera impeccabile. Chapeau per Spalletti, che continua a far spumeggiare il suo Napoli.

Lahoz: 6

Partita praticamente senza polemiche, l’arbitro spagnolo non è chiamato a fare chissà che cosa. Conduzione quindi corretta.

Giuseppe Garofalo