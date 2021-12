Terzultima partita del girone d’andata: il menu propone Napoli-Empoli, con un Napoli che viene da due risultati negativi contro Sassuolo e Atalanta in Serie A, ma assetato di vittoria e carico dopo la convincente vittoria di giovedì in Europa League.





Sete o no di vittoria, oggi il Napoli dovrà vincere, essere combattivo contro un Empoli che non è molto facile come si pensa. La rosa di Andreazzoli abbonda di giovani talenti interessanti, offre un buon calcio e ha già grandi margini di salvezza. Gli azzurri partono comunque favoriti, ma bisognerà prestare massima attenzione, perché i toscani, come già abbiamo visto contro le altre big, se la giocano.

Ricordiamo che anche stavolta Spalletti seguirà la partita dall’alto delle tribune, accompagnerà nuovamente Domenichini che siederà in panchina al suo posto. C’è stato il ricorso presentato dal Napoli, respinto.





Il c.t. toscano tornerà però per il grande impegno di domenica 19: l’attesissimo match scudetto contro il Milan, che potrebbe drasticamente cambiare le sorti del campionato.

Il Napoli ritrova in rosa Fabiàn Ruiz e Insigne, figura nella lista dei convocati anche Anguissa, ma è difficile che lo vedremo in campo. Sarebbe più logico concedergli un’altra settimana di riposo per trovarlo al meglio contro il Milan. Anche Lozano, malgrado il dente rotto che gli è costato un post-partita all’ospedale Cardarelli, partirà per la partita.

Arrivano quindi delle soluzioni in più per costruire un 4-2-3-1, che vedrà il ritorno di Ospina in porta e la stessa difesa vista contro il Leicester (in altri modi, d’altronde, non può neanche essere composta). Zielinski nuovamente inserito in mediana a fianco a Demme, con Elmas sulla fascia sinistra, Politano a destra e Ounas che ha un’altra chance, stavolta come trequartista. Quanto alla punta, pochi i dubbi: giocherà Mertens.







Empoli invece in campo con il 4-3-1-2. Fra i pali Vicario, in difesa Stojanovic, Romagnoli, Viti e Parisi. Mediana ricca di qualità e quantità con Haas, Ricci e Bandinelli, che appoggeranno Henderson sulla trequarti. Due punte complete in attacco a disposizione di Andreazzoli: il fisico di Pinamonti e la prolificità di Cutrone, con Di Francesco in ballottaggio per sostituirlo.

Milan e Inter hanno sulla carta due gare facili, ma già per il Milan è stata dura con una Udinese che ha concesso il pari solo a tempo scaduto, mentre il Cagliari si opporrà ad una Inter che molto probabilmente avrà vita facile con i sardi. Quella di oggi, in ogni caso, per il Napoli è comunque una gara essenziale: ora che è sceso al terzo posto, c’è da tenere testa e sfruttare le occasioni. Ed ecco che la partita con i toscani acquista valore fondamentale.

Giuseppe Garofalo