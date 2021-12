Hanno preso servizio stamattina due nuovi dipendenti a tempo indeterminato, si tratta di un istruttore direttivo contabile, categoria D, e di un istruttore di vigilanza, categoria C. Domani è prevista la firma del contratto d’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo tecnico e di un istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, e due istruttori tecnici, categoria C. Queste altre unità lavorative assumeranno servizio nei prossimi giorni.

Intanto, è in itinere anche l’assunzione, sempre a tempo indeterminato, di ulteriori unità lavorative e specificamente: due istruttori direttivi amministrativi categoria D, un istruttore amministrativo categoria C e tre istruttori di vigilanza categoria C.

Tutte queste assunzioni, previste nel piano triennale approvato dalla Giunta comunale, avvengono per scorrimento di graduatorie di concorsi espletati da altri Enti pubblici e per mobilità sempre tra Enti pubblici.





“Dopo oltre trent’anni finalmente abbiamo potuto fare delle nuove assunzioni di personale che ci consentiranno di dare una boccata d’ossigeno all’organico dell’Ente ridottosi a poco più di settanta unità per gli effetti di un massiccio pensionamento che si è registrato negli ultimi anni – commenta il vicesindaco Francesco Faraone -. Un esodo che purtroppo ha determinato il collasso in diversi servizi. Queste figure professionali porteranno sicuramente nuova linfa alla macchina comunale.

È stato indubbiamente un percorso lungo e tortuoso quello che abbiamo dovuto affrontare in questi anni, anche con le mani legate dalle varie norme che bloccavano il turn over, ma alla fine siamo riusciti a raggiungere il traguardo. Avevamo un solo scopo: ringiovanire l’organico e implementarlo con figure professionali funzionali a una migliore organizzazione dei servizi da erogare alla città, e al raggiungimento degli obiettivi programmatici. Ovviamente – conclude il vicesindaco Francesco Faraone – porgo il benvenuto ai nuovi assunti e l’augurio di integrarsi rapidamente nella macchina amministrativa”.