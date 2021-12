Tolleranza zero contro chi abbandona per strada i rifiuti. Proseguono senza sosta i controlli dell’apposita task – force, voluta dall’amministrazione comunale di Gragnano, e composta da vigili e operatori ecologici. L’attività continua a interessare tutti i quartieri della città, dal centro alle periferie, con l’obiettivo di individuare persone che abbandonano i rifiuti in strada. Ma nonostante il pugno duro annunciato dalle istituzioni, proseguono gli episodi relativi all’abbandono selvaggio di rifiuti. Ieri mattina decine di sacchetti d’immondizia sono stati rinvenuti dai vigili, scatenando l’ira del sindaco Nello D’Auria.

“Con rammarico – afferma – devo constatare che, nonostante i controlli a tappeto e la tolleranza zero applicata in queste settimane di attività, gli incivili perseverano. Ma noi andremo avanti in questa battaglia e non arretreremo di un millimetro. L’abbandono di rifiuti – continua – è un reato e, come già annunciato nei giorni scorsi, sarà perseguito con ogni mezzo e punito come la legge prescrive. Chi deturpa la città e mina la salute della collettività sarà individuato e multato”.

Lo stesso primo cittadino ha invitato inoltre i gragnanesi a segnalare sull’app messa a disposizione dal Comune gli incivili, “affinchè possano essere individuati”. “Tali gesti – a parlare è ancora D’Auria – rendono indegni i luoghi e causano problemi di igiene e salute collettiva. Noi non ci fermiamo – continua – voi che amate Gragnano dateci una mano”. Da qui l’inizio dei controlli straordinari che proseguiranno anche nei prossimi giorni, finalizzati ad individuare i responsabili di tali gesti di inciviltà. “Questo atteggiamento da parte di pochi incivili arreca danni all’ambientale – conclude D’Auria – e mette a rischio la salute delle persone. va anche detto che ciò comporta anche un ulteriore aggravio di costi per l’ente e di conseguenza per tutti i cittadini. Ribadisco: tolleranza zero e piena attuazione dell’ordinanza emessa qualche giorno fa”.

I controlli, cominciati da qualche settimana, proseguiranno senza sosta con il territorio battuto palmo a palmo per scovare chi non rispetta il calendario della raccolta differenziata e deposita sacchetti selvaggi lungo le strade. Dal sindaco è infine arrivato un grazie agli agenti di polizia municipale e agli operatori ecologici, “per il servizio che quotidianamente svolgono con puntualità e tenacia”.