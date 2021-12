Napoli, ai playoff è Barcellona: insidia o passaggio assicurato?

Sorteggio a doppia faccia per il Napoli: l’urna di Nyon ha stabilito che la formazione di Spalletti se la vedrà ai playoff di Europa League validi per l’accesso agli ottavi di finale contro il Barcellona, clamorosamente retrocesso dalla Champions League.

Sorteggio a doppia faccia perché il Napoli ha una rosa competitiva anche in Europa League, lasciando perdere i vari infortuni che durante queste settimane stanno tormentando gli azzurri, (a febbraio, salvo altri imprevisti, il Napoli dovrebbe riavere tutti i suoi pupilli) contro un Barcellona che sta attraversando un momento più che difficile, con uno spogliatoio per niente unito e un’identità di gioco pari a zero.





La situazione dei catalani nella Liga è tragicomica: va di male in peggio, il neo-allenatore Xavi appare ancora troppo acerbo e ieri è arrivata l’ennesima umiliazione, un pareggio in casa dell’Osasuna che porta i blaugrana all’ottavo posto.

Il Barcellona è in calo, ma d’altro canto è sempre una Signora squadra, e inevitabilmente dovrà correre ai ripari nella finestra di calciomercato invernale per rafforzare un organico visibilmente indebolito. Il Napoli è quindi avvertito: l’avversaria si chiama pur sempre F.C. Barcellona.





E quindi Spalletti può essere fiducioso dei suoi ragazzi, se li aspetta cattivi e con una rosa completa, ed è giusto caricare la squadra in vista di un impegno così stimolante. Il Barcellona non è una squadra materasso e i tifosi lo hanno capito. Sulle ricerche di Internet già impazzano le diciture “Napoli Barcellona voli”, “Napoli Barcellona hotel” e “Napoli Barcellona biglietti”. E’ già febbre da notte europea. E questa è una notte che, se dolce, può essere memorabile.

