In casa Napoli si pensa già al Barcellona, sorteggiato per i playoff di Europa League contro il Napoli poche settimane fa, ma c’è comunque da leccarsi le ferite: ricordiamoci che ieri è arrivata una bruciante sconfitta contro l’Empoli e l’impatto di questa sconfitta sulla classifica non è stato indifferente. Parliamo quindi in queste pagelle di chi ha fatto bene e chi invece meno nella gara di ieri sera che ha complicato il cammino del Napoli in campionato.

Ospina: 6,5

Attento e provvidenziale il portiere colombiano, vanifica più volte gli assalti empolesi. Poco da fare sul gol di Cutrone: certamente la palla si poteva anche prendere, ma bisognava avere riflessi prontissimi su un rimpallo più che fortunoso.

Di Lorenzo: 5,5

Duella contro Parisi e ha la peggio: il tuttofare terzino del Napoli stavolta non ha quella marcia in più e si vede.

Jesus: 5

Un po’ dormiente, si perde spesso quando la formazione toscana prova ad attaccare la profondità. La linea difensiva è molto penetrata da quando il brasiliano è titolare. Sono le statistiche a raccontarlo: Juan Jesus sta giocando male. Sì, segna in fuorigioco ma brutta partita.









Rrahmani: 6,5

Una buona prestazione solida quella di Rrahmani, che resta compatto a differenza di Juan Jesus offrendo quel che può alla difesa del Napoli. Però non può fare tutto da solo.

Mario Rui: 5,5

Abbiamo visto contro il Leicester un Mario Rui produttivo: ieri sera invece le sue idee sono sempre state sterili e di conseguenza occasioni nate dal suo piede sono ben poche.

Demme: 4

Un vero e proprio disastro: neanche mezza cosa riuscita.









Zielinski: senza voto

Ounas: 6

Un Ounas a intermittenza, colora la sua partita con giocate fantasiose senza paura, ma come al solito prevale il suo neo che non lo rende completo al 100%: sappiamo che l’algerino spesso gioca con un po’ di egoismo. Ecco, ieri ha abbondato fin troppo.

Elmas: 5,5

Fuori dal gioco, spaesato: si fa vedere solo al 23’ quando bacia la traversa, poi non c’è niente da segnalare.









Lozano: 5,5

Quest’anno era partito bene, poi l’ennesima brutta prestazione: offre poco e si divora al 42’ un gol fatto sparando sui pugni di Vicario.

Mertens: 5

Nonostante il turno di riposo in Europa, la sua prestazione risulta deludente. Non trova la giocata vincente. Di poco alto il mezzo pallonetto, buonissimo il velo che Insigne spreca.







I subentrati

Insigne: 4

Una partita rovinosa quella disputata da Lorenzo Insigne: sbaglia di tutto e di più, la sua partita è sembrata la sagra degli errori.

Petagna: 6

Palo sfortunato, svolge bene il compito di far alzare la squadra nel finale.

Malcuit: senza voto

Politano: senza voto







Spalletti: 6

Rosa cortissima, preparare e raddrizzare la partita così è difficile, che sia in tribuna o in campo. Servono giocatori al più presto.

Marinelli: 5,5

Partita praticamente senza polemiche, l’arbitro spagnolo non è chiamato a fare chissà che cosa. Conduzione quindi corretta.

Giuseppe Garofalo