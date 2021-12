Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, nell’ambito dei controlli per il rispetto della più recente normativa per il contrasto al Covid-19, hanno controllato alla stazione di Sant’Antimo una persona appena scesa da un treno regionale che, alla vista degli operatori, si è allontanata per eludere il controllo.





I poliziotti l’hanno raggiunta e bloccata accertando che si era allontanata dal proprio domicilio dove è sottoposta agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia.

G. P. 46enne napoletano, è stato arrestato per evasione.