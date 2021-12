La tragedia che purtroppo è sempre dietro l’angolo sulla Strada Statale 145/Var è avvenuta all’altezza del territorio di Seiano oggi pomeriggio. All’interno della galleria Santa Maria di Pozzano, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia, un gravissimo incidente stradale è costato la vita ad una donna di 41 anni di Cava de’ Tirreni che rientrava verso casa.







La sua auto si è schiantata contro un autobus di turisti diretto a Sorrento. Per la donna, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Diversi feriti anche a bordo del pullman coinvolto nel terribile impatto avvenuto oggi intorno alle 15. I sanitari giunti nel tunnel li hanno presi in carico, disponendo le prime cure di soccorso, per poi trasferirli in vari ospedali tra Castellammare e il resto della provincia di Napoli. Almeno quattro le ambulanze del 118 arrivate nel tunnel dove in passato ci sono state altre vittime.

Alla base dell’impatto ci sarebbe un sorpasso azzardato poco prima della curva, con la doppia striscia continua. La carambola del veicolo ha coinvolto almeno altre cinque auto.







L’Anas ha fatto sapere che la strada statale 145/VAR Sorrentina è stata provvisoriamente interdetta al transito, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente occorso all’interno della galleria ‘Santa Maria di Pozzano’, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia in provincia di Napoli.

Lo scontro frontale, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è verificato tra un mezzo pesante ed un’auto ed ha provocato il decesso di una persona. La vittima è una donna di 41 anni di Cava de Tirreni. Al momento la circolazione è deviata in loco lungo viabilità alternative attraverso il centro abitato di Vico Equense.

Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine; la regolare circolazione verrà ripristinata non appena possibile.