A Gragnano una pista di pattinaggio per il Natale 2021

A Gragnano si è inaugurata la pista di pattinaggio per il periodo natalizio 2021

L’appuntamento, alla presenza del sindaco Nello D’Auria, era stato fissato per il 12 dicembre in piazza Aldo Moro alle ore 11.30, preceduto dalla giornata “La strada dell’Arte: ritorno alla via della bellezza”.

Quest’ultimo evento, che ha visto la sua realizzazione in via Vittorio Veneto, è stato organizzato e coordinato dall’Associazione Giovani Santa Caterina, in collaborazione con Artemisia e l’Accademia Caliendo.

La pista di pattinaggio della Città della Pasta è aperta dalla 18.00 alle 22.00 tutti i giorni fino al 9 gennaio 2022. Il sabato, la domenica, 23 dicembre ed il 6 gennaio sarà aperta ANCHE dalle 10.00 alle 13.00.

Andrea Ippolito