Artisti di strada, musica e spettacolo in centro e nei quartieri, per ravvivare il cuore pulsante della città di Castellammare di Stabia in vista delle festività natalizie.

“Tutti e cinque i progetti – ha detto il sindaco Gaetano Cimmino – che abbiamo candidato all’avviso pubblico della Città Metropolitana di Napoli per le sovvenzioni ad iniziative natalizie sono stati giudicati meritevoli di finanziamento, per un totale di ben 50mila euro da reinvestire in eventi natalizi in città, per la gioia di adulti e bambini”.





I progetti, denominati “Parola al teatro”, “Musica all’altare”, “Enrico Caruso: la voce e il mito”, “Street art music” e “Street art in luce” andranno ad animare soprattutto il centro storico e i quartieri, con spettacoli di animazione e momenti di arte e cultura nelle strade dei murales e nella Villa Gabola ed anche un evento dedicato al tenore Enrico Caruso nel centenario della sua scomparsa.





“Ancora una volta i nostri progetti – ha concluso il primo cittadino – sono premiati e finanziati dagli enti proponenti, a testimonianza della bontà del lavoro svolto da questa amministrazione comunale. Eravamo fiduciosi di ricevere questo riconoscimento, ma preferiamo sempre parlare a cose fatte. Il cartellone natalizio sarà annunciato a breve e sarà arricchito di eventi che animeranno il lungomare e i quartieri”.