“Fra oggi e domani la Regione Campania emetterà delle ordinanze che firmerò per evitare assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno. Ordinanze per il blocco della movida pre natalizia, vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti e anche un’ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno“. Ad annunciarlo il presidente della Regione Vincenzo De Luca.









“Non possiamo immaginare di avere assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine e un po’ su di giri come è inevitabile che sia”. Ha aggiunto De Luca che ha poi continuato: “Che vuoi controllare a Capodanno? Credo che si debba vietare ogni festa in piazza se vogliamo stare tranquilli nei mesi successivi, perché noi rischiamo per la follia di una settimana di essere chiusi tutti per mesi dopo Capodanno”.

All’ipotesi che i sindaci campani possano essere recalcitranti ad accettare questa decisione, il governatore ha confermato che non persiste alcuna contrapposizione con i sindaci e chiede ai giornalisti: “Perché pensate sempre a fare ammuina e polemiche? Semplicemente c’è un andamento del contagio che è talmente preoccupante da motivare ordinanze di prudenza e di contenimento dei contagi, tutto qui”.





De Luca si è anche detto d’accordo con la proroga dello “stato di emergenza Covid” da parte del Governo ed ha concluso: “Per il punto a cui siamo arrivati era necessario prorogare lo stato di emergenza”.

De Luca aveva già detto no alle feste il 26 novembre scorso: “Per una grande festa o grande evento, per quest’anno io mi manterrei prudente”. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che intanto già aveva predisposto per piazza Plebiscito uno show a presenze limitate, aveva minimizzato affermando: “Cercheremo di coniugare la voglia di festeggiare da parte dei giovani anche con le condizioni di sicurezza che devono essere garantite. Poi vedremo”.





Per la risposta alle attese di Napoli e del suo Primo Cittadino ci ha pensato oggi De Luca con con una ordinanza il divieto delle feste di piazza.

Interpellato dai giornalisti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha così commentato: “Stiamo lavorando sull’ultimo dell’anno e venerdì c’è la riunione conclusiva in Prefettura per stabilire il da farsi. Ne abbiamo parlato già ieri e anche l’altro ieri, stiamo ragionando assieme per trovare la soluzione migliore. È chiaro che con un aumento e una progressione dei contagi come quella che stiamo vivendo fare una festa di piazza è molto complicato per cui ci stiamo attrezzando per una soluzione alternativa. Tutto quello che stiamo facendo, lo stiamo decidendo in perfetta sintonia, assieme al prefetto e alla Regione. La nostra preoccupazione è garantire il massimo della normalità col massimo della sicurezza”.