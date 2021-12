L’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Vincenzo De Luca che vieta assembramenti e chiude di fatto i festeggiamenti per il Natale e il prossimo Capodanno non poteva non riversarsi anche su tutti i comuni che avevano già stilato un cartellone di eventi per il periodo natalizio. Salta così anche quanto programmato dal comune di Pompei.





La disposizione del Presidente della Regione vieta le manifestazioni di piazza dal 23 al 1 gennaio e a tal proposito così ha dichiarato il sindaco Lo Sapio: “Rinviati a data da destinarsi i concerti previsti in quel periodo e tutto il calendario natalizio verrà rimodulato. Restano gli appuntamenti per i bambini, questa festa è soprattutto per loro. I sacrifici che hanno dovuto affrontare hanno strappato loro l’allegria. L’emergenza resta, continueremo a tenere alta la guardia, ma cercheremo anche di restituire ai nostri bambini un po’ di magia”.







Salta dunque l’atteso concerto di Gigi D’Alessio che avrebbe attratto certamente un numero importante di spettatori non solo pompeiani ma certamente da tutti i comuni limitrofi. “Credevamo di tenere ormai alle spalle l’emergenza – ha sottolineato il sindaco – ma purtroppo non è così anche alla luce di questa nuova variante”. La speranza è quella di recuperare tutti gli eventi rinviati nei prossimi mesi con la conclusione dello stato di emergenza prorogato dal Governo.