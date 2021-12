Videoconferenza con il Ministro per il Sud, Mara Carfagna, oggi pomeriggio, per il sindaco Lo Sapio.

Sul tavolo del forum, il contratto istituzionale di Sviluppo in via di definizione per l’area a sud di Napoli e che coinvolge i comuni dell’area a ridosso del Parco Archeologico di Pompei.

Un tavolo istituzionale molto partecipato grazie a cui i sindaci hanno avuto la possibilità di avviare una rete di intenti e progetti con il Ministero, la Regione Campania e la Città Metropolitana.





Un Cis, da definire entro marzo, a cui i diversi comuni potranno partecipare presentando delle schede progettuali degli interventi infrastrutturali da realizzare. Notevole anche l’accelerazione che il CIS darà al Grande Progetto Pompei portandolo in una fase tassativamente operativa.

Un progetto di sistema che valorizza una delle aree più strategiche per la Campania, per il Pil regionale, nonché nazionale.





Le proposte progettuali da presentare entro gennaio saranno finanziate dal Fondo Nazionale Sviluppo e Coesione.

“Credo che questa sia la volta buona – ha commentato il primo cittadino Carmine Lo Sapio – per realizzare la nostra visione progettuale e ciò che mi fa ben sperare è proprio la creazione di questa rete istituzionale capeggiata dal ministro Mara Carfagna che rappresenta una garanzia anche in termini di impegno del Governo. Prima di procedere lungo questo nuovo percorso, ritengo necessario ammettere che finora sono stati fatti degli errori. Un’ammissione di responsabilità che è fondamentale per dare vita ad un nuovo corso. Le ragioni sino stare molteplici, ma spero e credo davvero che la creazione di questo sistema tra le istituzioni sia la garanzia per invertire la tendenza”.