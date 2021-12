Ieri pomeriggio i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Biagio dei Librai hanno notato un’auto che stava effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale.





I poliziotti hanno intimato l’alt al conducente che ha accelerato la marcia per eludere il controllo innescando un inseguimento terminato in via Duomo dove è stato raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato.

Un 44enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché sanzionato per mancato utilizzo della cintura di sicurezza, per velocità non commisurata e per uso improprio dei dispositivi di segnalazione acustica.