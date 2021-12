L’epilogo che ha portato all’omicidio di una donna di 67 anni, di origini ucraine, che lavorava a Torre Annunziata come badante è avvenuto poche ore fa, erano all’incirca le 14, in un appartamento al quinto piano di un palazzo in via Gambardella.

Ad esplodere il colpo di pistola che è risultato fatale per la 67enne, un ex docente 81enne, Pellegrino Reibaldi, professore di matematica presso il liceo classico “Benedetto Croce” di Torre Annunziata. L’anziano professore in pensione avrebbe avuto una discussione con la vittima, uno scontro che sarebbe degenerato e avrebbe portato all’insano gesto. La donna uccisa accudiva lui e l’anziana sorella.







Sul posto sono arrivati i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Torre Annunziata e il procuratore Nunzio Fragliasso per i primi accertamenti di rito, nonchè alcune volanti della Polizia.

Il caso è stato affidato alla pm Andreana Ambrosino.

L’anziano omicida, che non ha opposto alcuna resistenza, è stato sottoposto a fermo.





In pochissimi muniti è giunta in via Gambardella anche un’ambulanza del 118, ma l’intervento dei sanitari è risultato inutile. La donna probabilmente era già spirata prima del loro arrivo.

Fondamentale sarà il racconto di Reibaldi, che dovrà ora spiegare al magistrato il movente che ho ha portato ad un gesto così efferato.