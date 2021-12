“Ricordando il passato, guardando al futuro – Un impegno per la libertá di impresa e per la solidarietá (1970-2021)”. È il titolo del libro autobiografico del presidente onorario di Unimpresa, Paolo Longobardi, edito da GoldenGate Edizioni 2021 (pagg. ca. 300). Il libro sarà presentato per la prima volta ufficialmente venerdì 17 dicembre, alle ore 17.00, alla sala convegni di Unimpresa, in Via Annunziatella 23, a Castellammare di Stabia. L’evento, nel rispetto rigoroso di tutte le misure di prevenzione anticovid, recentemente previste, sarà concluso da monsignor Francesco Alfano, arcivescovo della arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia.

Introdurrà i lavori il segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro. Relazionerà don Alfonso D’Alessio, consigliere spirituale dell’autore, il quale, dopo le conclusioni dell’arcivescovo, ringrazierá i partecipanti. Saranno presenti tutti i rappresentanti dell’associazione, a livello territoriale, dalla Lombardia alla Sicilia. Il libro, in duplice versione, in italiano e in inglese, rappresenta una preziosa testimonianza umana, prima ancora che professionale e manageriale, di un percorso di vita, familiare, aziendale e sociale, che affonda le sue radici nella civiltà contadina del Sud, nella fede religiosa e nel cemento unitario di una grande famiglia meridionale, con il culto degli anziani e con un anelito di solidarietá verso la comunità.

Una testimonianza che fa riferimento allo spirito di impresa e di associazione, praticato da Paolo Longobardi, fin dalla prima giovinezza, con coraggio, con determinazione e con grande forza d’animo. L’accesso, previo i controlli, sará permesso fino alla capienza massima consentita della sala.