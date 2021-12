Città di Gragnano, punto prelievo tamponi in città

Il "drive through" è aperto già dall'11 dicembre e rimarrà attivo anche la domenica e aperto dalle 9.00 alle 13.00 per un massimo di 100 tamponi giornalieri

L’Amministrazione Comunale della Città di Gragnano ha allestito in sinergia con l’ASL Napoli 3 un punto per il prelievo tamponi per il Sars-Cov-2.

Il “drive through” è aperto già dall’11 dicembre e rimarrà attivo anche la domenica e aperto dalle 9.00 alle 13.00 per un massimo di 100 tamponi giornalieri.

La postazione consente ai cittadini gragnanesi di di essere sottoposti al test rimanendo nelle proprie autovetture.

L’area messa a disposizione dal Comune si trova in via Vittorio Veneto, all’interno del perimetro del Pallone Geodetico, zona gragnanese già adibita allo sport.

“Abbiamo ritenuto indispensabile garantire l’esecuzione di tamponi nel più breve tempo possibile per debellare l’aumento di focolai e l’incremento del numero di alunni e studenti che, essendo venuti a contatto con positivi, sono costretti alla DAD o alla quarantena domiciliare”, fa sapere Nello D’Auria.

La Polizia Municipale ed i volontari della Protezione Civile gestiranno e coordineranno le operazioni.

L’ASL Napoli 3 sud provvederà a fornire personale per le procedure amministrative, per i prelievi e per il trasporto dei tamponi presso i propri laboratori dove verranno esaminati e refertati.

Il Sindaco della Città della Pasta ha invitato i cittadini alla “collaborazione” ed ha raccomandato di recarsi al punto prelievo solo dopo aver ricevuto l’SMS di convocazione sul proprio telefono cellulare, inoltre “di non effettuare soste e di non uscire dall’autovettura durante il percorso da e verso casa”.

Andrea Ippolito