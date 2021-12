Prestigiatori, street magic, close-up, expert cardician, baloon art. Due giorni dedicati alla magia, quelli in programma il 18 e il 19 dicembre prossimi, a partire dalle ore 17, lungo corso Italia e in piazza Andrea Veniero, a Sorrento. Tra le attrazioni, “La casa incantata di Mago Merlino”, aperta per entrambi i giorni dalle ore 17 alle 21.30 in piazza Veniero.





Stessa location sabato 18 dicembre, alle ore 19.30, con il “Grande spettacolo di magia con il Mago Élite” mentre il giorno 19, alle ore 18.30 si terrà “La TIMbolata di Mago Merlino”. L’iniziativa rientra nel cartellone di M’Illumino d’Inverno, promosso dall’amministrazione comunale di Sorrento.