Sarà presentato domenica 19 dicembre, alle 17,30 presso il Royal bar di Somma Vesuviana (via Aldo Moro) il progetto per la promozione della “Coalizione delle competenze”. Si tratta di una proposta politica e amministrativa, in vista delle elezioni comunali del 2022, promossa dai gruppi politici “Siamo Sommesi” e “6 Somma”.





Alla conferenza, aperta a quanti vorranno dare un contributo di idee e proposte, parteciperanno e interverranno i consiglieri comunali Peppe Nocerino e Adele Aliperta.

Giornalisti, operatori della comunicazione e cittadini sono invitati a partecipare.