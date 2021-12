Consorzio Volley Napoli, lunga sosta invernale in vista del rientro in campo il 15 gennaio

La lunga sosta invernale e il conseguente stop dei campionati per le festività Natalizie è un ottimo momento per tracciare il primo bilancio in casa Consorzio Volley Napoli che tornerà in campo il prossimo 15 gennaio con la gara valevole per la prima di ritorno del girone B del campionato di serie C regionale.

Mister Alessandro Maione sta approfittando di questa lunga pausa per lavorare su quegli aspetti tecnico-tattici utili a fare un ulteriore salto di qualità in una stagione sin qui comunque positiva.

E proprio con l’allenatore napoletano, che è anche head coach di tutta l’area tecnica del Consorzio Volley Napoli, abbiamo provato a tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione.

Mister Maione, il campionato è al giro di boa: 8 gare disputate con 4 vittorie e 4 sconfitte; dopo quattro mesi, a che punto è il progetto di crescita della squadra?

“Siamo contenti di quanto fatto sin qui; siamo una squadra giovane ma soprattutto nuova e sapevamo che avremmo trovato qualche difficoltà iniziale soprattutto sul piano delle correlazioni e del lavoro di squadra. Questo percorso è sicuramente a buon punto ma possiamo ancora migliorare e con il lavoro in palestra, sono certo che lo faremo.”

12 punti conquistati, la metà di quelli disponibili e una classifica che non ha mai visto il Consorzio Napoli fuori dalla zona play off: è un girone di andata positivo?

“Sicuramente avremmo potuto avere un paio di punti in più in classifica ma in generale credo che sin qui abbiamo vinto le partite che dovevamo vincere mentre le quattro sconfitte arrivate sono tutte giunte contro ottime squadre e fuori casa dunque vanno inserite in quel contesto di crescita di cui parlavo precedentemente.”

4 vittorie esaltanti, 4 sconfitte di cui qualcuna molto dura da digerire: qual è la gara che le è piaciuta di più delle 8 disputate e quale quella che l’ha convinta di meno?

“La vittoria più bella è stata sicuramente quella contro Arzano (3-0): una gara perfetta ottenuta contro una squadra che ha comunque offerto una grande prestazione. Molto rammarico invece mi è restato per la sconfitta contro il VB 70, nell’ultima gara dell’anno dove ci è mancato lo sprint per chiudere il match sul 3-1 e, complice forse qualche sbavatura arbitrale, abbiamo ceduto al tie-break. In queste due gare abbiamo potuto constatare sia la nostra crescita su alcune correlazioni come in fase di ricezione/cambio palla, sia un aspetto su cui dobbiamo migliorare ovvero la “pigrizia” in alcune fasi di gioco soprattutto in fase di battuta/muro/difesa.”

Avendo affrontate tutte le compagini del girone, si è potuto fare una idea di quelle che potrebbero essere le favorite ma anche del livello delle avversarie: come analizza il girone B di serie C in cui è inserita la sua squadra?

“Villaricca è un gradino sopra le altre, poi c’è Marcianise che è una squadra esperta ma che nell’ultimo periodo sta avendo una flessione. Credo che la classifica esprima correttamente il valore delle squadre e da questo punto di vista sono fiducioso: la nostra squadra è sicuramente nel novero delle compagini che possono ambire ai play off. Nel girone di ritorno avremo qualche scontro diretto in casa e dunque potremmo fare qualche punticino in più rispetto all’andata. Direi che possiamo ambire al terzo posto ma dovremmo essere quasi perfetti consapevoli che il nostro obiettivo resta comunque quello di centrare i play off.”

Parole chiare del tecnico napoletano che insieme a Luca Romano, sta seguendo anche la compagine di serie D femminile che domenica sera affronterà Atripalda nell’ultima gara del 2021. Una trasferta insidiosa contro la capolista del girone C di serie D: un match che potrà dare ancor più consapevolezza sulle reali ambizioni della seconda squadra del Consorzio Volley, sin qui protagonista di un ottimo avvio di stagione.