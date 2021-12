Oplonti Volley nella storia, a Torre Annunziata la semifinale di Coppa Campania contro Marcianise

Tutto pronto in casa Oplonti Volley per la semifinale di Coppa Campania. Un traguardo storico, mai raggiunto finora. Le atlete di coach Luciano Della Volpe, essendosi classificate prime nel Girone A, potranno contare sul fattore campo. Al PalaGurgone di Torre Annunziata arriva il Marcianise, secondo classificato nel Girone B.

Una gara che si presenta fin da ora alquanto insidiosa.

Di ciò ne è convinto anche l’allenatore Della Volpe: «E’ sicuramente una gara importante che vale l’accesso in finale. Giochiamo contro il Marcianise che sta ben facendo nell’altro girone. Possono contare su un’atleta esperta e su ragazze grintose che stanno facendo molto bene e stanno dando del filo da torcere a tutti. Seconde in classifica, hanno dimostrato di valere questa semifinale».

L’Oplonti Volley può contare sul pubblico di casa.

«E’ sempre importante giocare nella nostra palestra e anche per questo ci tenevamo a finire il girone di andata primi in classifica. Adesso ci stiamo allenando per fare la nostra parte in campo cercando di portare a casa i tre punti che valgono, questa volta, qualcosa in più rispetto a una normale partita di campionato. Siamo comunque concentrati alla partita di domani che giocheremo con tutta la grinta necessaria».