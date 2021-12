Saranno ottavi di finale difficili per il Napoli, che si troverà di fronte la Fiorentina, vittoriosa in quel di Firenze contro il Benevento, avversario che avrebbe dato vita al derby campano, gara sicuramente più abbordabile per gli azzurri.





All’Artemio Franchi vittoria facile per i gigliati, che passano in vantaggio con Milenkovic per poi chiudere la pratica con la rete di Sottil. Inutile il gol di Moncini che rimette i giallorossi in partita.

Napoli che affronterà probabilmente la squadra più attrezzata delle 8 che sono passate dai preliminari, rispetto alle varie Empoli, Cagliari, Lecce, Udinese… Azzurri che non arriveranno certo al completo, ma una parte degli infortunati tornerà ed ecco che il Napoli potrebbe portarsi a casa una gara che lo vede comunque favorito sulla carta.







Per la prima uscita del Napoli in Coppa Italia Frecciarossa l’appuntamento è al Maradona mercoledì 12 gennaio alle ore 17.30. La gara sarà visibile dai tifosi in chiaro anche sulle frequenze di Italia 1.

Vincere contro la Fiorentina potrebbe già essere un enorme passo in avanti in un torneo che vede il Napoli molto attrezzato per vincere. E perché non provarci? Tutto partirà però da una gara tosta.





Ecco il programma completo:

mercoledì 12 gennaio – Atalanta-Venezia ore 14.30 (Italia1)

mercoledì 12 gennaio – Napoli-Fiorentina ore 17.30 (Italia1)

giovedì 13 gennaio – Milan-Genoa ore 21.30 (Canale 5)

martedì 18 gennaio – Lazio-Udinese ore 17.30 (Italia1)

martedì 18 gennaio – Juventus-Sampdoria ore 21.00 (Canale 5)

mercoledì 19 gennaio – Sassuolo-Cagliari ore 17.30 (Italia1)

mercoledì 19 gennaio – Inter-Empoli ore 21.00 (Canale 5)

giovedì 20 gennaio – Roma-Lecce ore 21.00 (Canale 5)

Giuseppe Garofalo