Slot, molto più di un gioco. È Pop Culture!

Una nuova era per il gambling che si rifà il look per offrire esperienze davvero eccitanti e moderne orientandosi sempre più a soddisfare il gusto della più variegata cultura pop

New York 1981, Sittman e Bitt trasformano un pezzo di legno con bobine rotanti in quella che sarà la rivoluzione del gioco: la slot machine. Sembra di essere lì, di vedere questo pezzo di legno rudimentale diventare una piccola-grande macchina attrattiva. Al resto pensa la cornice della Grande Mela, dove tutto è cominciato, dove ancora oggi pulsa il cuore del gambling anche se ormai è sdoganato in ogni parte del mondo, ovunque vi sia una connessione ad internet. Campane, frutta, BAR e carte da poker e tanti altri simboli che fanno ormai parte del quotidiano sono il prodotto di un gettone e di una leva che hanno accompagnato la storia e l’evoluzione delle slot, trascinandosi ancora oggi quel tocco vintage a cui tanti gamers sono affezionati. Perché la storia è così: fa passi da gigante ma punta sempre a tenere ancorati i ricordi più belli, trasmessi attraverso generazioni. Solo dieci anni dopo, nel 1984, il tedesco Charles Fey perfezionava il prodotto per creare la sua Liberty Bell: è la prima vera slot della storia!

Come si possa essere arrivati da un pezzo di legno alle macchine moderne e performanti lo può spiegare solo la passione per le slot e la fantasia dei primi creatori, al resto ha pensato la storia e la tecnologia, puntando su esperienze sempre più sensoriali e sofisticate, oltre a tecnologie più precise ed efficienti. Dagli anni ’70 infatti le videoslot si sono imposte sul mercato, digitalizzando il gioco ed offrendo possibilità interattive uniche che spesso entrano a gamba tesa nella cultura popolare ispirandosi alla trama di film o a serie TV. L’elettronica, come accade in ogni campo, ha permesso di modernizzare le esperienze di gioco pur mantenendo fede alla tradizione che annovera molte slot vintage tra le preferenze dei vari giocatori. Oggi grazie al gioco online è possibile completare delle vere e proprie avventure, seguire la trama di un racconto, lottare contro eroi dei fumetti o dei cartoni animati, clip televisive o addirittura gruppi musicali famosi, sfruttando le possibilità del touch screen HD, restando a casa comodamente seduti, lontani da occhi indiscreti e completamente immersi in storie avvincenti con jackpot progressivi. Non è un caso che spesso gli sviluppatori di software prendano letteralmente in prestito le trame di film popolari per creare nuovi set online. Non meraviglierebbe vedere in tempi brevi una nuova slot ispirata ad esempio a “La casa di carta”, con la celebre maschera di Dalì utilizzata come WILD con vincite degne della Zecca di Stato.

Piccole pillole di gamification che oggi sembra essere la chiave di lettura più attrattiva per i Millennials e non solo. Un plauso è da fare sicuramente all’Intelligenza Artificiale che segue i processi e li plasma sul futuro, partendo dalle novità del momento. Questo è uno dei motivi per cui il gambling potrà essere vintage ma non potrà mai passare di moda perché prende vita in parallelo alla novità, la sostiene e la valorizza.

Se raccontassimo oggi a Sittman e Bitt come è diventato il loro “pezzo di legno”, probabilmente stenterebbero a crederci.

E parliamo delle vincite: la Liberty Bell di Fey aveva un premio massimo di 20 monete, oggi le possibilità di vincita sono inverosimili se rapportate al passato anche grazie alla innumerevole quantità di bonus erogati sotto forma di crediti virtuali, reali o giri gratuiti da riscattare.

Le moderne slot riescono ad accontentare i gusti di tutti grazie alla varietà dei temi utilizzati. Ognuno troverà il suo microcosmo tra il vecchio west, la pesca, il cibo e i supereroi, gli anni ’90, la musica rock o i mondi incantati delle principesse: parola d’ordine AVVENTURA e via la noia. Di questa evoluzione continua, l’avvento di internet è stata la vera rivoluzione nel mondo delle slot che ruotano su circuiti sempre più sicuri ed accurati. Musiche selezionate, ambientazioni Full HD e la realtà virtuale aumentata grazie all’interazione con veri dealer che rendono lo spazio sempre più reale e sempre più a misura di ogni tipo di utenza. Il mondo delle slot online è inclusivo e accontenta gli occhi ed il gusto di ognuno. È molto vasto con un’offerta che ha ormai toccato numeri surreali. In aiuto degli utenti, ci sono le piattaforme di comparazione che propongono una selezione delle migliori slot online, dove poter godere del massimo dell’esperienza di gioco.

“Se la vita è una slot mi gioco tutto e punto al jackpot- Punto a spaccare ogni posto come un black-block”

Così cantano Marracash ed Emis Killa nel celebre brano Slot Machine e questo dimostra come questo mondo sia diventato ormai parte della nostra vita e si sia adattato alla nostra evoluzione culturale. Del resto, la storia ce lo ha insegnato, ad una domanda in crescita deve corrispondere una offerta sempre più competitiva ed in grado di rimanere stabile sul mercato. Molti utenti non giocano solo per il gusto di giocare ma anche per sentirsi parte di un mondo, di una cultura che sta spopolando e che incontra il gusto di ogni fantasia. Non sono solo rulli che girano grazie a tecnologie super avanzate, sono i supereroi della nostra infanzia, il nostro film preferito, le avventure di personaggi a cui siamo affezionati. Tutto questo si sposa con l’aspetto più entusiasmante che è quello del gioco, della competizione, del puntare sempre più in alto. Il futuro non potrà mai essere un mistero per i siti di casinò online perché hanno l’evoluzione nel DNA e continueranno a stupirci.