Presso la suggestiva location dell’agriturismo Al Platano di Acerra la storica associazione del Rotary club Acerra Casalnuovo A. Montano distretto 2101, ha celebrato la consueta festa natalizia con tutti i suoi soci onorari e le rispettive famiglie. Per l’occasione, con una cerimonia d’investitura, nota con il nome di “spillatura” sono stati accolti all’interno dell’associazione due nuovi membri, l’avvocato Giovanna Mosca e Annamaria Pianese presidente dell’associazione culturale pomiglianese “I colori della poesia”.





Le new entry sono due professioniste che si sono distinte nelle loro professioni. Nella sua presentazione, l’avvocato Giovanna Mosca si racconta: “oggi sto coronando un sogno, sono avvocato e lavoro con un grande team con il quale ho raccolto molti successi, sono specializzata nel settore del sovra indebitamento, il mio studio è stato premiato dall’ordine dei giornalisti, per il futuro intendo mettere al servizio dell’associazione le mie competenze professionali”.

Il presedente Annamaria Pianese è nota nell’ambiente culturale grazie alla sua associazione e alle sue rassegne culturali, promosse nelle scuole dell’hinterland campano, note sono le sue collaborazioni con la professoressa Daniela Brancaccio uno dei membri del Rotary. Molto alto il target del suo parterre di scrittori, dopo un lavoro decennale questo anno la Pianese è stata investita da una nomina speciale quella di ambasciatrice della lettura, questo alto livello culturale e il costante impegno profuso dal presidente, hanno reso “i colori della poesia” una delle associazioni più quotate a livello regionale. Il presidente conclude la sua presentazione dichiarando: “oggi mi sento emozionata per essere diventata un membro di una cosi rinomata associazione essere parte di questa grande famiglia insieme al mio compagno Mario Volpe che è uno scrittore, ci siamo sempre impegnati per portare la lettura all’ interno degli istituti della nostra regione e con ottimi risultati e grandi soddisfazioni per la risposta che ci arriva dai docenti, dai dirigenti e dagli alunni, che sono gli attori principali dei miei target culturali interagire con i nostri ragazzi mi stimola a crescere sempre più investendo in nuove iniziative in futuro”.





Accanto al presidente Anna Iossa, il sindaco di Acerra Raffaele Lettieri, l’assessore al patrimonio, innovazione e tecnologia al comune di Casalnuovo l’ingegnere Crescenzio Visone in rappresentanza del sindaco Massimo Pelliccia e l’assistente del governatore D2101 Michelangelo Riemma noto e stimato dirigente scolastico del liceo classico statale Francesco Durante di Frattamaggiore.

La serata è stata l’occasione per ricordare i service natalizi che quest’anno sono stati messi in campo dai membri dell’associazione che svolge continue attività di beneficenza, come dichiara il presidente Iossa: quest’anno condividiamo in presenza un evento molto caro a noi rotariani e guardandoci negli occhi possiamo continuare a perseguire lo spirito di solidarietà che anima il club all’insegna dei valori rotariani, quello della famiglia della fratellanza e della solidarietà soprattutto valori in cui da sempre ci riconosciamo che rappresentano i pilastri della nostra natura rotariana e delle nostre missioni di solidarietà al servizio delle categorie più fragili”.





Per il futuro grazie anche al sostegno delle istituzioni ci sono molti progetti in cantiere inerenti alle tematiche ambientali e della salute, la dottoressa Iossa accenna al progetto di una “biciclettata” in primavera che abbracci i due comuni e che coinvolga cittadini ma anche le istituzioni in primis il sindaco di Acerra che dichiara: “perché no, noi abbiamo sempre condiviso le idee del Rotary, ne abbiamo sostenuto altre iniziative, perché come classe dirigente non ci sottraiamo mai alle iniziative che riguardano il bene comune“.

Cinzia Porcaro