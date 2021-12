Dopo più di due anni di stop imposto dalla pandemia, si rinnova la sfida tra le Antiche Repubbliche marinare. E’ la città ligure ad ospitare la 65esima edizione della Regata che rinsalda il legame tra Amalfi, Genova, Pisa e Venezia nel segno grande tradizione marinara d’Italia.







Mai prima d’ora si era disputata una Regata in inverno ma non si tratta di una edizione “simbolica”: il Palio remiero previsto per domani, domenica 19 dicembre alle 12:30 nella fascia di rispetto di Genova Prà e diffuso in diretta TV su RaiNews24, concorrerà regolarmente ad aggiornare l’albo d’oro della manifestazione.