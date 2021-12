Amelia Cuomo (Pasta Cuomo) Vince il “Giuliana Bertin Communication Award”

Amelia Cuomo, CEO di Pasta Cuomo ha vinto il Giuliana Bertin Communication Award 2021.

Lo speciale riconoscimento di Valentina Communication (ideatrice del Premio, istituito in memoria della sua fondatrice) è stato assegnato all’imprenditrice Amelia Cuomo, che si è distinta nel campo della comunicazione online e offline.

Pasta Cuomo non è solo il pastificio più antico del mondo, ma anche un percorso esperienziale immersivo su più fronti: dal bistrot a km0 alla scuola di cucina, dal B&B tematico al museo interattivo sulla storia di famiglia.

Un mix innovativo di storia, tecnologia e promozione del territorio per esplorare la pasta da diverse prospettive. (www.pastacuomo.com).

L’imprenditoria femminile in Italia

Su 6 milioni di imprese in Italia, solo 1,3 milioni sono guidate da donne e meno di 154mila sono quelle giovanili, rispettivamente il 22% e il 2,6% del totale.

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sull’Imprenditoria femminile di Unioncamere (novembre 2021), il recupero nel ritmo di crescita dell’imprenditoria femminile è lento, ma più solido dopo la pandemia: quasi il 24% delle nuove imprese guidate da donne nasce come società di capitali, tipologia di azienda più strutturata e “robusta” sotto il profilo organizzativo e gestionale (a fronte del 23% del 2021 e del 22,6% del 2020).

Il Mezzogiorno è l’area del Paese che registra il maggior numero di nuove imprese femminili (22.500) nei primi 9 mesi del 2021. In queste regioni, inoltre, il peso percentuale delle iscrizioni di attività guidate da donne sul totale delle nuove imprese sfiora o supera il 26%. A seguire il Nord Ovest (oltre 16mila le attività nate nel periodo), una incidenza percentuale minore del 23,7%.

Informazioni su GammaDonna®

L’Associazione no-profit dal 2004 promuove la crescita del ruolo delle donne come imprenditrici per contribuire a uno sviluppo economico sostenibile e duraturo per il Paese e ridurre, al contempo, il gender gap in campo socio-economico.

Interlocutrice di riferimento di istituzioni, associazioni di categoria e del mondo imprenditoriale e delle Big Corp a fine 2020 ha lanciato la propria Business Community, con la mission di continuare a sostenere un’imprenditoria che mette al centro la persona, la sostenibilità e l’innovazione.

Il Premio GammaDonna negli anni ha portato alla ribalta talenti autentici, ancora poco conosciuti, che nel tempo si sono affermati a livello nazionale e internazionale.

